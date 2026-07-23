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Todesfall

Ausflug endet tödlich: Mann stirbt nach Sturz von Golfcart

Ausflug endet tödlich: Mann stirbt nach Sturz von Golfcart
FOTO: iStock/Erich Karnberger
1 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug auf den Golfplatz endet für einen 64-Jährigen tödlich – der Unfall ereignete sich bereits vor Tagen.

📍 Ort des Geschehens

Auf dem Gelände des Golfklubs Götzendorf im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha hat sich ein Unfall ereignet, der nun tödlich geendet hat: Ein 64-jähriger Niederösterreicher erlag mehrere Tage nach dem Vorfall seinen Verletzungen. Nach Angaben der Polizei Niederösterreich ereignete sich der Unfall am 11. Juli gegen 18:20 Uhr.

Sturz vom Golfcart

Zum Unglück war es bereits am 11. Juli gekommen, als ein 54-jähriger Wiener ein Golfcart steuerte. Auf der Schlägerablage des Fahrzeugs befanden sich zu diesem Zeitpunkt der 64-Jährige sowie ein 70-jähriger Mitfahrer.

In einer Kurve verloren offenbar beide Männer den Halt und stürzten vom Fahrzeug. Der 70-Jährige blieb dabei vergleichsweise glimpflich verletzt, während der 64-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht werden musste.

Wie nun bekannt wurde, gelang es den behandelnden Ärzten trotz aller Bemühungen nicht, den Mann zu retten.

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