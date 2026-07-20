Stromschlag beim Autowaschen – Hochdruckreiniger tötet 47-Jährigen

Ein alltäglicher Moment wird zur Tragödie: Ein Mann verliert beim Autowaschen sein Leben – auf dem Rasen eines Bekannten.

Ein 47-jähriger Mann aus Zemun ist am Sonntagabend in der serbischen Ortschaft Mala Moštanica bei Obrenovac tödlich verunglückt. Der Mann wollte im Hof von Bekannten sein Auto mit einem elektrischen Hochdruckreiniger waschen – dabei erlitt er einen Stromschlag, dem er nicht überlebte. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand er sich auf feuchtem, nassem Rasen.

Tödlicher Stromschlag

Wie das Portal Telegraf berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr. Nachdem der Mann das Gerät in Betrieb genommen hatte, brach er zusammen und blieb reglos liegen. Die Anwesenden verständigten sofort den Rettungsdienst des Gesundheitszentrums Obrenovac.

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Das medizinische Team traf wenig später am Unglücksort ein – für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Sanitäter konnten nur noch seinen Tod bestätigen.

Polizeiliche Ermittlungen

Beamte der Polizei nahmen anschließend die Ermittlungen am Unglücksort auf. Der Vorfall wurde als tragischer Unfall durch Stromeinwirkung klassifiziert. Eine Obduktion soll nicht angeordnet worden sein.

Ob ein technischer Defekt am Gerät, ein beschädigtes Kabel oder eine unzureichende Absicherung der Stromversorgung den tödlichen Schlag auslöste, ist bislang nicht bekannt.

Die vorliegenden Angaben gehen auf Berichte des Portals Telegraf zurück und wurden in der Folge von weiteren Medien aufgegriffen.