Ukraine schießt auf iranisches Schiff: Selenskyj spricht von „sehr starken Ergebnissen“

Ein Drohnenangriff im Kaspischen Meer zieht einen neuen Akteur in den Konflikt – und Teheran kündigt Konsequenzen an.

Ein ukrainischer Drohnenangriff auf ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer hat die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Teheran und Kiew weiter belastet. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi warnte, der ukrainische Angriff könne „nicht unbeantwortet bleiben“. Bei dem Vorfall kam ein Besatzungsmitglied ums Leben, ein weiterer Seemann wurde verletzt.

Das iranische Außenministerium stufte das betroffene Schiff als Handelsschiff ein und wertete den Angriff als schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht. Teheran bestellte daraufhin den ukrainischen Diplomaten ein und machte deutlich, die eigenen Sicherheitsinteressen entschlossen zu verteidigen.

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Kiews Gegendarstellung

Die Ukraine zeichnet ein grundlegend anderes Bild des Vorfalls. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, ukrainische Streitkräfte hätten bei Langstreckenangriffen im Kaspischen Meer „sehr starke Ergebnisse“ erzielt. Ziel seien Schiffe gewesen, die für den Transport militärischer Güter unter Beteiligung des Iran eingesetzt worden seien.

Auch der ukrainische Sicherheitsdienst SBU berichtete von Drohnenangriffen auf sanktionierte Frachtschiffe, die für den Transport militärischer Ausrüstung zwischen Russland und dem Iran genutzt worden sein sollen. Nach ukrainischen Angaben wurde außerdem ein Kriegsschiff getroffen.

Was sich tatsächlich an Bord des iranischen Schiffes befand, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht unabhängig überprüfen. Teheran beharrt auf dem zivilen Charakter des Schiffes, während Kiew die auf dieser Route verkehrenden Schiffe als Bestandteil der militärischen Kooperation zwischen Russland und dem Iran betrachtet.

Diplomatische Reaktionen

Außenminister Araghchi trug die iranische Position in Telefongesprächen sowohl der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas als auch dem russischen Außenminister Sergej Lawrow vor. Lawrow sprach sein Beileid zum Tod des Seemanns aus. Das Schiff hatte seine Reise nach russischen Angaben in der Region Astrachan begonnen, und Araghchi bedankte sich bei den dortigen Behörden für die geleistete Unterstützung der Besatzung.

Sowohl Iran als auch Russland forderten ein Ende der ukrainischen Angriffe auf Handels- und Transportrouten im Kaspischen Meer. Offiziell weist der Iran jede Beteiligung am Krieg gegen die Ukraine zurück.

Kiew hingegen wirft Teheran seit Langem vor, Russland mit Drohnen und weiterer militärischer Ausrüstung zu versorgen. Die USA verhängten im September 2022 Sanktionen gegen mehrere iranische Firmen und Personen, weil der Iran laut US-Finanzministerium seit August 2022 Kampfdrohnen des Typs Shahed-136 und Mohajer-6 an Russland für den Einsatz im Ukraine-Krieg geliefert habe. Nach Angaben der Vereinten Nationen und westlicher Regierungen nutzen russische Streitkräfte seit Ende 2022 in der Ukraine vor allem iranische Drohnen der Typen Shahed-131, Shahed-136 und Mohajer-6, deren Komponenten trotz Sanktionen teilweise über komplexe Lieferketten aus Drittstaaten beschafft werden.