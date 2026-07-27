Suff, Urin, Bewusstlosigkeit: Touristen machen Split zur Partyzone (VIDEO)

Splits Altstadt bei Nacht: Zwischen Weltkulturerbe und Massentourismus spitzt sich ein Konflikt zu, der Anwohner längst an ihre Grenzen bringt.

Split gilt als eine der meistbesuchten Städte Kroatiens. Besonders unter jungen Reisenden hat sich die dalmatinische Küstenmetropole in den letzten Jahren allerdings zunehmend als internationales Zentrum des Partytourismus etabliert. Tagsüber präsentiert sich die Stadt als mediterrane Bilderbuchdestination – doch sobald die Uhren Mitternacht passieren, wandelt sich das Bild in der historischen Altstadt grundlegend: Stark angetrunkene Urlauber stolpern durch die engen Gassen, erbrechen sich, verrichten ihre Notdurft vor Hauseingängen und schlafen auf Gehsteigen und Bänken. Aufnahmen von feiernden, sichtlich betrunkenen Touristen kursieren regelmäßig auf TikTok und anderen Plattformen.



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Wie gravierend die Lage tatsächlich ist, verdeutlicht eine Nachtrecherche, die Journalisten des kroatischen Portals „Index“ im Stadtzentrum von Split durchgeführt haben. Von Mitternacht bis fünf Uhr morgens hielten sie überfüllte Lokale, lange Warteschlangen vor Clubs und zahlreiche offenkundig stark betrunkene Touristen fest. Innerhalb eines Radius von rund 300 Metern befinden sich dem Bericht zufolge drei Nachtclubs. Wenn die umliegenden Bars und Pubs schließen, verlagert sich das Treiben daher nicht aus der Altstadt heraus, sondern lediglich einige Straßen weiter.

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Nächtliche Eskalation

Bereits kurz nach ein Uhr nachts ziehen viele junge Urlauber mit Flaschen in der Hand durch die schmalen Gassen. Mehrere von ihnen geben unverblümt an, wegen der Partys und des Alkohols nach Split gereist zu sein. Dass in den Gebäuden direkt über den Lokalen Menschen wohnen, scheint in ihren Überlegungen kaum eine Rolle zu spielen. Ein Urlauber aus Deutschland berichtet, über TikTok auf Split aufmerksam geworden zu sein. Die Alkoholpreise seien mit Deutschland vergleichbar, die Eintrittsgelder der Clubs hätten ihn jedoch überrascht – teilweise würden bis zu 30 Euro für den Einlass verlangt.

Mit fortschreitender Nacht werden die Szenen drastischer. Gegen zwei Uhr morgens sind die Straßen mit leeren Flaschen, Verpackungen und Essensresten übersät. Gruppen lagern auf Mauern und Bänken, andere trinken weiter aus mitgebrachten Flaschen. Gegen drei Uhr liegen mehrere Personen regungslos oder schlafend auf Bänken, Gehsteigen und am Straßenrand. Manche können kaum noch auf den Beinen stehen, erbrechen sich neben dem Gehsteig oder suchen dunkle Hauseingänge auf, um dort zu urinieren.

Für die Anwohner bedeutet das regelmäßig schlaflose Nächte. Während wenige Meter entfernt lautstark gefeiert wird, landen Urin, Erbrochenes und Müll direkt vor ihren Haustüren. Am frühen Morgen müssen Berufstätige mitunter an schlafenden Touristen vorbeigehen, die quer vor Gebäudeeingängen liegen. In manchen Fällen müssen Anwohner sogar den Rettungsdienst rufen, weil nicht einzuschätzen ist, ob eine Person lediglich schläft oder medizinische Versorgung benötigt.

Geplante Maßnahmen

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Die Stadt Split reagiert darauf mit einer geplanten Verschärfung der bestehenden Regelungen. Konkret steht ein Verbot des Alkoholverkaufs in Geschäften nach 21 Uhr zur Debatte. Nach Abschluss des öffentlichen Begutachtungsverfahrens soll der Stadtrat darüber abstimmen. Unter den befragten Urlaubern stößt die Maßnahme jedoch auf wenig Akzeptanz. Einige kündigen bereits an, schlicht größere Mengen Alkohol vor 21 Uhr zu kaufen und danach weiterhin auf der Straße zu trinken.

Dabei verfügt Split bereits über Regelungen gegen störendes Verhalten im öffentlichen Raum. Für unerlaubten Alkoholkonsum, öffentliches Urinieren, Erbrechen, das Verschmutzen von Straßen sowie das Klettern auf Denkmäler können Bußgelder von 300 Euro verhängt werden. Während des fünfstündigen Rundgangs wurden laut „Index“ allerdings keine kommunalen Ordnungskräfte gesichtet, die entsprechende Strafen ausgestellt hätten. Die Reporter beobachteten lediglich drei Sicherheitsmitarbeiter sowie einige Polizisten im Bereich der Marmontova ulica.

Die Beamten hätten Gespräche mit Besuchern geführt und einzelne angespannte Situationen deeskalieren können.