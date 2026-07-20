„Nicht genug Waffen“: Beamter warnt vor drohender Iran-Eskalation

Neue Angriffe, brennende Tanker, verlegte Kampfjets – im Konflikt zwischen den USA und dem Iran überschlagen sich die Ereignisse.

Zum neunten Mal in Folge haben die USA den Iran in der Nacht angegriffen. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise, dass Washington eine deutliche Ausweitung des Konflikts vorbereitet. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, verlegen die USA Kampfflugzeuge vom Typ F-16 vom Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel in den Nahen Osten.

Ergänzend dazu sollen F-35-Maschinen vom britischen Stützpunkt RAF Lakenheath in die Region entsandt werden. Auch Tankflugzeuge befinden sich demnach auf dem Weg dorthin. Die „New York Times“ bestätigte diese Informationen unter Berufung auf US-Beamte.

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Hormuz in Flammen

In der Straße von Hormuz steht unterdessen ein Schiff in Flammen. Laut der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) ereignete sich der Vorfall rund acht Seemeilen – knapp 15 Kilometer – nordwestlich von Kumzar im Oman. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht geklärt.

Die Behörde empfahl Schiffen, das Gebiet mit erhöhter Vorsicht zu passieren. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten ihrerseits, zwei Öltanker seien auf der Südroute durch die Meerenge gesprengt worden. Die betroffenen Schiffe seien manövrierunfähig, erklärten die Revolutionsgarden.

Das Regime in Teheran kündigte eine „Strafaktion“ an. Solange die amerikanische Aggression in der Region anhalte, sei die Meerenge weder für petrochemische Produkte noch für „einen einzigen Tropfen Öl und Gas“ sicher. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Vorfall zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Auch Kuwait stand in der Nacht auf Montag weiter unter Beschuss. Die kuwaitische Armee teilte auf der Plattform X mit, die Luftverteidigung wehre „feindliche Drohnen“ aus dem Iran ab. Im ebenfalls mit den USA verbündeten Bahrain heulten erneut Sirenen, wie das dortige Innenministerium bekanntgab.

Steigende Verluste

Die Entscheidung zur Truppenverlegung soll bereits vor jenem Freitag gefallen sein, an dem laut US-Militär zum ersten Mal seit Monaten wieder zwei amerikanische Soldaten durch iranischen Beschuss getötet wurden. Kurz darauf meldete das Militär den Tod eines weiteren Soldaten: Er kam am Samstag im Nordirak ums Leben, als bei einer kontrollierten Sprengung nicht detonierter Kampfmittel aus einer abgeschossenen iranischen Einwegdrohne etwas schiefging. Die offiziell bekannte Zahl der im Zuge des Iran-Konflikts gefallenen US-Soldaten steigt damit auf 17.

Die „Washington Post“ zitierte einen namentlich nicht genannten US-Beamten mit der Aussage, dass sich die USA auf einen umfassenderen Krieg vorbereiteten. Derselbe Beamte wies jedoch auch auf erhebliche Einschränkungen hin – darunter schwindende Waffenvorräte, die einer weiteren militärischen Eskalation enge Grenzen setzen würden. „Wir haben nicht genug, um die Einsätze sicher aufrechtzuerhalten, und ich glaube nicht, dass sich das Weiße Haus dessen bewusst ist“, zitierte die Zeitung den Beamten.