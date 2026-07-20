Gewinn bricht ein: Kerosin-Krise trifft Billigfluglinie Ryanair hart

Steigende Kerosinkosten, sinkende Ticketpreise – Europas größter Billigflieger gerät unter Druck. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Ryanairs Gewinn ist im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2026/27 deutlich stärker eingebrochen als von Analysten erwartet. Ausschlaggebend dafür waren gestiegene Kerosinkosten, die im Zuge des Iran-Kriegs massiv in die Höhe geschnellt sind. Der Überschuss des irischen Billigfliegers fiel im Jahresvergleich um 34 Prozent auf 538 Millionen Euro – ein Rückgang, mit dem Marktbeobachter in diesem Ausmaß nicht gerechnet hatten. Das Unternehmen gab die Zahlen am Montag in Dublin bekannt.

Obwohl Ryanair einen Großteil seines Treibstoffbedarfs durch Preisabsicherungen abgefedert hatte, reichte dies nicht aus, um den enormen Kostenanstieg vollständig zu kompensieren. Rund 20 Prozent des Treibstoffbedarfs im Quartal waren nicht abgesichert und somit direkt von den Preisspitzen betroffen, wie das Unternehmen mitteilte.

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Günstigere Tickets

Die Passagierzahlen legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 61,3 Millionen zu. Weil die Fluggesellschaft ihre Tickets im Schnitt jedoch um sechs Prozent günstiger anbot als ein Jahr zuvor, wuchs der Gesamtumsatz lediglich um ein Prozent auf 4,4 Milliarden Euro.

Um die durch Unsicherheit geprägte Nachfrage in der Sommersaison zu stimulieren, setzt Ryanair auch weiterhin auf günstigere Ticketpreise als Anreiz für zögerliche Reisende.

Prognose ausgesetzt

Angesichts des Drucks durch hohe Betriebskosten und die anhaltende Preiszurückhaltung beim Ticketverkauf sieht sich Konzernchef Michael O’Leary außerstande, eine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr abzugeben, das Ende März 2027 endet.