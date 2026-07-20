A21 wird zur Geduldsprobe – das müssen Autofahrer jetzt wissen!

Auf der A21 wird es eng: Nächtliche Sperren und Spurreduktionen sorgen ab sofort für Einschränkungen auf einer vielbefahrenen Strecke.

Wer in den nächsten Tagen die A21 befährt, sollte ausreichend Zeit einplanen. Die Asfinag führt zwischen der Anschlussstelle Brunn am Gebirge und dem Knoten Wien-Vösendorf Fahrbahnsanierungsarbeiten durch, die vorübergehend zu einer geänderten Verkehrsführung führen.

Nächtliche Einschränkungen

In der Nacht wird der Verkehr umgebaut: Von Montag, 20. Juli, bis Mittwoch, 22. Juli, steht auf der Richtungsfahrbahn Steinhäusl im Baustellenbereich jeweils zwischen 22 und 5 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Gleichzeitig ist die Auffahrt von der A2 Südautobahn Richtung Graz auf die A21 Richtung Steinhäusl gesperrt. Als Umleitung ist die Vorarlberger Allee ausgeschildert. Parallel dazu kommt es auf der Richtungsfahrbahn Wien-Vösendorf von 20. bis 24. Juli, ebenfalls in den Nachtstunden zwischen 22 und 5 Uhr, zu Fahrstreifenreduktionen.

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Neue Verkehrsführung

Ab Donnerstag, 23. Juli, 5 Uhr, tritt dann die neue Verkehrsführung in Kraft. Trotz der laufenden Arbeiten bleiben auf der A21 weiterhin zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung verfügbar. Ermöglicht wird dies durch eine Gegenverkehrsführung: Ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Wien-Vösendorf wird auf die Gegenfahrbahn verlegt. Allerdings sind die Fahrstreifen dadurch schmäler als gewohnt, und im gesamten Baustellenbereich gilt weiterhin eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Die Asfinag rät Verkehrsteilnehmern, vor allem während der nächtlichen Umbauphasen mehr Zeit für die Fahrt einzurechnen und die geänderte Streckenführung zu beachten.

Wer die A21 in den kommenden Nächten nutzt, sollte sich auf Verzögerungen einstellen.