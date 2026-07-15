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Sperrung

Nacht-Chaos auf der A1: Stundenlange Vollsperre ab Donnerstagabend

Nacht-Chaos auf der A1: Stundenlange Vollsperre ab Donnerstagabend
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Auf der A1 wird es in der Nacht auf Freitag eng – ein Streckenabschnitt in Richtung Salzburg bleibt stundenlang dicht.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin in Richtung Salzburg vollständig gesperrt. Die Sperre tritt am 16. Juli um 20 Uhr in Kraft und dauert bis spätestens 5 Uhr morgens am 17. Juli.

Dringende Reparatur

Auslöser sind drei Schadstellen im Betonbelag der Fahrbahn, die aus Sicherheitsgründen unverzüglich behoben werden müssen. Die Asfinag begründet die Dringlichkeit der Maßnahme wie folgt: „Eine Verschiebung der Arbeiten würde die Verkehrssicherheit gefährden und könnte zu weiteren Schäden an der Fahrbahn führen.“

Da im betroffenen Abschnitt derzeit eine Baustelle aktiv ist, steht nicht ausreichend Platz zur Verfügung, um die Reparaturen bei gleichzeitig laufendem Verkehr sicher abwickeln zu können. Fahrzeuge werden daher bereits bei der Anschlussstelle Haag von der Autobahn abgeleitet und über die ausgeschilderte Alternativroute entlang der B1 bis zur Anschlussstelle St. Valentin geführt.

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