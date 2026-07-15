Rekord-Ansturm: Fast 60.000 Kinder lernen heuer in den Ferien

Österreichs Sommerschule wächst: So viele Kinder wie nie zuvor werden in den letzten Ferienwochen die Schulbank drücken.

Rund 58.600 Schülerinnen und Schüler haben sich für die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen angemeldet – das geht aus aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums hervor. Gegenüber dem Vorjahr, als 41.100 Kinder verzeichnet wurden, entspricht das einem erheblichen Zuwachs. Von den diesjährigen Teilnehmenden besuchen etwa 42.800 die Sommerschule auf freiwilliger Basis, während 15.700 zur Teilnahme verpflichtet sind.

Verpflichtung für Deutschklassen

Eine wesentliche Neuerung betrifft Kinder aus Deutschförderklassen, für die die Teilnahme in diesem Jahr erstmals verpflichtend ist. Konkret gilt dies für Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn des Sommersemesters eine Deutschförderklasse besucht haben oder im Sommersemester als außerordentliche Schüler aufgenommen wurden. Die gesetzliche Grundlage ist im Schulunterrichtsgesetz (§ 12 Abs. 6a SchUG) und im Schulorganisationsgesetz (§ 8 lit. g sublit. dd SchOG) verankert, womit die Teilnahme Teil der Schulpflicht wurde. Ursprünglich waren rund 16.100 Kinder von dieser Regelung betroffen; die Zahl der tatsächlich verpflichtend angemeldeten Teilnehmenden liegt nun bei 15.700, da ein Teil von ihnen den außerordentlichen Schülerstatus verloren hat oder weggezogen ist.

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Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) zeigte sich über die Entwicklung erfreut: „Es zeigt sich, dass die Sommerschule eine nachhaltige Bildungsinitiative ist, die Kinder und Jugendliche bestmöglich fördert. Die Anmeldezahlen bestätigen ihre Wirkung.“

Die höchsten Teilnehmerzahlen verzeichnet Wien mit rund 15.700 angemeldeten Kindern. Dahinter folgen Niederösterreich mit 11.100 sowie Oberösterreich mit knapp 8.000 Teilnehmenden. In der Steiermark nehmen 7.800 Schülerinnen und Schüler teil, in Tirol 5.400, in Kärnten 4.200, in Vorarlberg 3.000, in Salzburg 2.100 und im Burgenland 1.300.

Lehrkräfte gesucht

Auch auf Seiten der Lehrkräfte ist das Interesse gewachsen. Bislang haben sich knapp 7.000 Personen für einen Einsatz registriert, darunter etwa 4.900 aktive Lehrpersonen, Lehramtsstudierende sowie Pensionistinnen und Pensionisten. Tatsächlich unterrichten werden rund 4.500 von ihnen. Im Vorjahr hatte die Zahl der Anmeldungen noch bei 5.600 gelegen.

Damit ist eine von Bildungsminister Wiederkehr ins Gespräch gebrachte Verpflichtung für Lehrkräfte – für den Fall zu geringer Anmeldezahlen – vorerst hinfällig. Der Unterricht findet heuer an insgesamt 923 Standorten statt; im Vorjahr waren es 780 gewesen.