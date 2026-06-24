Wegen Extremhitze: Wien öffnet Familienbäder früher

Wien reagiert auf Extremhitze: Familienbäder öffnen früher – und werden zur wichtigen Anlaufstelle für Schulen.

Angesichts der bevorstehenden Hitzewelle reagiert die Stadt Wien mit einer kurzfristigen Anpassung: Die Familienbäder öffnen ab Samstag, dem 27. Juni, bereits um 10 Uhr – und damit drei Stunden früher als zuletzt geplant. Ausschlaggebend sind die für das Wochenende prognostizierten Extremtemperaturen, die Wettermodelle auf bis zu 40 Grad taxieren.

Ursprünglich hatte die Stadt die Öffnungszeiten der Familienbäder für die Zeit vor den Sommerferien aus Kostengründen auf 13 Uhr angesetzt – mit der Begründung, dass die Vormittagsstunden erfahrungsgemäß weniger stark frequentiert werden. Angesichts der außergewöhnlichen Wetterlage wird diese Regelung nun jedoch vorübergehend aufgehoben. Bis zum Ferienstart am 3. Juli stehen die kostenfreien Bäder dem Publikum bereits ab 10 Uhr offen.

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Schutz für Schulen

Karin Medits-Steiner, Personalvertretungsvorsitzende der Wiener Pflichtschulen, unterstreicht die Relevanz dieser Entscheidung für den Schulbetrieb in der kommenden Woche: „Ich freue mich sehr, dass die Stadt Wien die für Kinder kostenlosen Familienbäder nun auch für Schulen vormittags öffnet. Diese werden in der nächsten Woche bei diesen heißen Temperaturen für die Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrerinnen und ihre Lehrer wichtige Hitzeschutzorte sein.“

Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky hebt hervor, welche Schutzfunktion die Bäder gerade in Hitzeperioden erfüllen: „Wiens Bäder sind wichtige Hitzeschutz-Partnerinnen und entsprechend wichtig ist es, dass sie allen Menschen offenstehen. Besonders Kinder sind bei großer Hitze gefährdet, die Familienbäder bieten ihnen und der ganzen Familie Abkühlung im Wasser und Schatten.“

Alle Standorte

Familienbad Augarten: Wien-Leopoldstadt, Augarten, Eingang Karl-Meißl-Straße

Familienbad Einsiedlerplatz: Wien-Margareten, Einsiedlerplatz 18

Familienbad Gudrunstraße: Wien-Favoriten, Gudrunstraße/Ecke Absberggasse

Familienbad Herderplatz: Wien-Simmering, Herderplatz/Herderpark

Familienbad Hofferplatz: Wien-Ottakring, Hofferplatz

Familienbad Hugo-Wolf-Park: Wien-Döbling, Hugo-Wolf-Park

Familienbad Reinlgasse: Wien-Penzing, Reinlgasse/Ecke Märzstraße

Familienbad Schweizergarten: Wien-Landstraße, Schweizergarten/Eingang Kleistgasse

Familienbad Stammersdorf: Wien-Floridsdorf, Stammersdorf, Luckenschwemmgasse/Ecke Josef-Flandorfer-Straße

Familienbad Strebersdorf: Wien-Floridsdorf, Strebersdorf/Roda-Roda-Gasse

Familienbad Währinger Park: Wien-Währing, Währinger Park/Eingang Semperstraße

Wer darüber hinaus nach Abkühlung sucht, findet in den 19 Wiener Freibädern eine weitere Option. Diese sind täglich in Betrieb – an Werktagen von 9 bis 20 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr.