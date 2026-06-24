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Arbeitsunfall

Absturz aus 25 Metern Höhe: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Absturz aus 25 Metern Höhe: Arbeiter lebensgefährlich verletzt
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Arbeiter stürzt 25 Meter in die Tiefe – Passanten schlagen Alarm, Kollegen bemerken nichts. Wien-Mariahilf erlebt einen dramatischen Morgen.

Ein 21-jähriger Arbeiter hat am Dienstagvormittag bei einem Einsatz auf einem Wohnhausdach in Wien-Mariahilf lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Gegen 9 Uhr stürzte der junge Mann auf der Linken Wienzeile aus noch ungeklärter Ursache rund 25 Meter in die Tiefe – er war damit beschäftigt, an dem Gebäude einen Blitzableiter zu montieren.

Passanten auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurden auf den Sturz aufmerksam und setzten umgehend einen Notruf ab, während die Kollegen des Verunglückten den Vorfall offenbar nicht mitbekommen hatten. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten rasch an.

Reanimation vor Ort

Der 21-Jährige musste noch vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo Mediziner seither um sein Überleben kämpfen.

Wie die Wiener Polizei in einer Aussendung mitteilte, laufen derzeit Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls.

Zudem wurde das Arbeitsinspektorat Wien über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

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