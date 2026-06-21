17-Jähriger überschlägt sich mit Freunden – Hubschrauber im Einsatz

Ein Überholmanöver endet für drei Jugendliche im Wrack – Feuerwehr, Rettung und Hubschrauber im Großeinsatz.

Drei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Windhaag bei Perg schwer beziehungsweise leicht verletzt worden. Zwei der Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Den Lenker brachte ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz.

Der 17-jährige Fahrer verlor während eines Überholmanövers die Kontrolle über das leistungsstarke Fahrzeug. Es geriet ins Schleudern, streifte den Randstein der Gegenfahrbahn und überschlug sich in der Folge. Das Auto kam schließlich hinter einer Bushaltestelle zum Liegen. Auf dem Beifahrersitz sowie auf der Rückbank befanden sich zwei 15-jährige Mitfahrer.

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Aufwendige Bergung

Für die Bergung der drei jungen Männer waren insgesamt drei Feuerwehren im Einsatz, die unter anderem das Fahrzeugdach abtrennen mussten. Der 17-jährige Lenker wurde laut Rotem Kreuz schwer verletzt und anschließend mit dem Hubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz geflogen. Die beiden 15-Jährigen wurden mit dem Rettungswagen in das Unfallkrankenhaus nach Linz transportiert.

Kurz nach Mittag waren die drei auf der Münzbacher Straße (L1423) im Gemeindegebiet von Windhaag bei Perg in Richtung Münzbach unterwegs gewesen. Der Einsatz der Rettungskräfte erstreckte sich über zwei Stunden. Da das Fahrzeug völlig demoliert war, musste für den Abtransport zusätzlich ein Kranwagen angefordert werden.

Da das Fahrzeug völlig demoliert war, musste für den Abtransport zusätzlich ein Kranwagen angefordert werden.