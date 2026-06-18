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Verkehrsunfall

Schwerer Unfall legt Autobahn lahm – Rettung im Großeinsatz

Schwerer Unfall legt Autobahn lahm – Rettung im Großeinsatz
quelle: (192/Eingereichte Fotos www.klix.ba)
1 Min. Lesezeit |

Auf der Autobahn zwischen Novi Beograd und Surcin herrscht Ausnahmezustand – ein Unfall fordert den Großeinsatz der Rettungskräfte.

Auf der Autobahn zwischen Novi Beograd und Surcin hat sich ein Verkehrsunfall ereignet, der aktuell zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr führt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte wurden unverzüglich an die Unfallstelle beordert und sind vor Ort im Einsatz.

Einsatz läuft

Die Erstversorgung der Beteiligten läuft, über deren Zustand liegen bislang jedoch keine gesicherten Informationen vor.

Weitere Details werden erwartet, sobald die Unfallaufnahme abgeschlossen ist.

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