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Ermittlungen

Polizei such Zeugen: Lkw überrollt Radfahrerin (64) an grüner Ampel – tot

Polizei such Zeugen: Lkw überrollt Radfahrerin (64) an grüner Ampel – tot
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Abbiegemanöver an einer grünen Ampel endet in Lustenau tödlich – eine Radfahrerin hat keine Chance.

In Lustenau (Vorarlberg) ist am Freitagmittag eine 64-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sowohl ein Ersthelfer vor Ort als auch der eingetroffene Rettungsdienst versuchten die Frau zu reanimieren – ohne Erfolg. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Lkw erfasst Radfahrerin

Gegen 13:49 Uhr stand ein 48-jähriger Lkw-Fahrer auf der Reichsstraße (L203) vor der roten Ampel an der Kreuzung „Lustenauer Hof“. Als die Ampel auf Grün wechselte und er halblinks in die Bahnhofstraße einbog, geriet die Frau mit ihrem Damenfahrrad aus noch ungeklärtem Grund vor das Schwerfahrzeug. Der Lkw erfasste die Radfahrerin frontal, überrollte sie, und das Fahrrad wurde dabei noch mehrere Meter mitgeschleift.

Zeugen gesucht

Die Kreuzung blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16:46 Uhr vollständig gesperrt.

Die Polizeiinspektion Lustenau ersucht Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 059 1338 144100 zu melden.

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KO KOSMO-Redaktion
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