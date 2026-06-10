Protest-Party am Gürtel: Vier Fahrspuren werden gesperrt

Wo sonst Autos rasen, sollen bald Beats wummern – am Wiener Gürtel wird die Fahrbahn zur Tanzfläche.

Ort des Geschehens

Am Samstag, dem 20. Juni, soll es am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring auch ohne fahrende Autos laut werden. Die Initiative „Gürtelliebe“ veranstaltet gemeinsam mit mehreren Lokalen eine Protestdisco unter dem Namen „Gürtel 30er Vibes“ – direkt auf der Fahrbahn. Im Abschnitt zwischen Neulerchenfelder Straße und Thaliastraße werden die vier äußeren Fahrspuren von 20 bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt und umgeleitet.

Zwei Stunden lang soll dort gefeiert statt gerast werden – mit Live-Musik und DJ-Sets. In der Einladung der Initiative heißt es: „Machen dich die vielen Unfälle auch betroffen? Leidest du auch unter der Verkehrshölle am Gürtel? Wünschst du dir weniger Autolärm, bessere Luft, mehr Begrünung und Tempo 30 für mehr Sicherheit? Dann komm zu Gürtel 30er-Vibes.“

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Tempo-30-Forderung

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Forderung nach einer Tempo-30-Zone am Gürtel. Die Initiative bezeichnet den Straßenzug als Unfall-Hotspot und beklagt die anhaltende Belastung durch Verkehr und Lärm. Mit der Aktion soll die Lage von Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen und Radfahrern sowie Anrainerinnen und Anrainern ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.

Rückendeckung erhält die Initiative von Lokalbetreibern entlang des Gürtels. David Jerina vom Club „The Loft“ verweist auf eine seit Jahren bestehende Gefahrenstelle vor dem Eingang seines Lokals: „Vor dem Loft gibt es seit Jahren eine bekannte Gefahrenstelle. Besonders nachts treffen viele Fußgänger auf oft deutlich zu schnell fahrende Fahrzeuge. Tempo 30 ist eine einfache, kostengünstige und nachweislich wirksame Maßnahme, um die Unfallgefahr zu reduzieren und Menschenleben zu schützen. Deshalb sprechen wir uns klar für die Einführung aus.“

Gürtelliebe-Initiative

Die Initiative „Gürtelliebe“ engagiert sich seit 2024 für Verbesserungen an einer der meistbefahrenen Straßen Wiens. Zu ihren zentralen Anliegen zählen mehr Raum für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer, eine Reduzierung des Verkehrslärms sowie zusätzliche Begrünungsmaßnahmen.