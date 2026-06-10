Millionen-Deal mit Benfica: Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück

Eine Rückkehr, die Millionen kostet – und Real Madrid wieder an die Spitze führen soll. José Mourinho ist zurück.

José Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück. Das bestätigte sein bisheriger Arbeitgeber Benfica am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung. Für den Portugiesen ist es eine Rückkehr zu einem vertrauten Terrain: Bereits zwischen 2010 und 2013 stand er an der Seitenlinie der Königlichen. In jener ersten Amtszeit holte Mourinho 2012 die spanische Meisterschaft, dazu den Pokal und den Supercup.

Mourinhos Rückkehr

Nun soll der 63-Jährige Real Madrid wieder auf Erfolgskurs bringen – und das hat seinen Preis. Da Mourinhos Vertrag bei Benfica noch bis 2027 datiert war, werden laut übereinstimmenden Berichten rund 15 Millionen Euro Ablöse fällig.

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Beim Hauptstadtklub tritt Mourinho in die Fußstapfen von Álvaro Arbeloa, dessen Amtszeit ohne einen einzigen Titel endete. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Bayern Schluss, in der Liga reichte es am Ende nur zu Platz zwei.

Benficas Nachfolge

Auch die Nachfolge bei Benfica ist geregelt. Marco Silva, zuletzt Cheftrainer des FC Fulham, übernimmt künftig die Verantwortung beim portugiesischen Traditionsverein.