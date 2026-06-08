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ÖFB-Schock

Vier Stars fehlen bei Mannschaftstraining – Alaba weiter separat

Vier Stars fehlen bei Mannschaftstraining – Alaba weiter separat
FOTO: EPA/MAX SLOVENCIK
2 Min. Lesezeit |

David Alaba trainiert weiter separat – und er ist nicht der Einzige. Österreichs WM-Vorbereitung steht unter dem Zeichen der Belastungssteuerung.

Beim dritten Mannschaftstraining des ÖFB-Kaders in Santa Barbara blieb der Platz von David Alaba erneut leer. Der 33-jährige Kapitän arbeitete abermals separat vom Rest der Mannschaft – individuell, abseits des Gruppenbetriebs, fokussiert auf seinen Weg zurück.

Doch Alaba war nicht der einzige Abwesende: Auch Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Florian Grillitsch fehlten am Sonntag. Die offizielle Erklärung des Verbandes war knapp gehalten – Belastungssteuerung.

Aus dem Teamumfeld gab man sich derweil entspannt. Alabas Aufbau sei ein „ganz normaler Prozess“, hieß es. Der Rückkehrer soll voraussichtlich am Montag oder Dienstag wieder in den gemeinsamen Trainingsbetrieb einsteigen.

Alabas Rückkehr

Beim abschließenden WM-Test gegen Tunesien, den Österreich mit 1:0 gewann, musste Alaba wegen einer Oberschenkelverhärtung vorzeitig vom Platz. Seitdem hat der Real-Madrid-Profi kein einziges gemeinsames Training mit seinen Teamkollegen absolviert – rund eine Woche wartet Österreichs Abwehrchef nun bereits auf seine Rückkehr in den regulären Betrieb.

Am Mittwoch steht in Santa Barbara ein internes Testspiel auf dem Programm, das das ursprünglich angesetzte Match gegen Guatemala in Los Angeles ersetzt. Spätestens dann soll sich zeigen, wie weit Alaba und die Mannschaft auf dem Weg zum WM-Auftakt tatsächlich sind.

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KO KOSMO-Redaktion
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