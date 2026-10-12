Mastercard führt neue Zahlungsfunktion ein: Das ändert sich 2027

Nach dem großen Stromausfall in Spanien und Portugal zieht Mastercard Konsequenzen: Ab 2027 sollen Kartenzahlungen in Europa auch ohne Netzverbindung möglich sein.

Ab Februar 2027 werden alle neu ausgegebenen Mastercard-Karten in Europa Offline-Zahlungen unterstützen. Ab Mai 2027 müssen zudem alle neu installierten und ausgetauschten Zahlungsterminals diese Funktion unterstützen. Hintergrund ist unter anderem der schwere Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel im April 2025, bei dem nach Angaben von Mastercard rund 55 Millionen Menschen in Spanien und Portugal zeitweise keine digitalen Zahlungen durchführen konnten.

Europäische Ausweitung

Das System ist in Dänemark, Schweden, Estland und Lettland bereits im Einsatz und soll nun schrittweise auf weitere europäische Länder ausgeweitet werden. Offline-Zahlungen können grundsätzlich bis zu 200 Euro pro Transaktion möglich sein; das konkrete Limit wird jedoch von der jeweiligen kartenausgebenden Bank festgelegt. Das Ausgabenlimit wird sicher auf dem Chip der Karte gespeichert. Fällt die Verbindung zum Zahlungsnetz aus, kann die Zahlung lokal autorisiert und später, sobald die Verbindung wieder besteht, zur Verrechnung übermittelt werden.

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Brice van de Walle, Executive Vice President für Core Payments bei Mastercard, begründete die Initiative mit einem klaren Argument: Wenn Strom oder Netzverbindung ausfallen, müssten Menschen weiterhin in der Lage sein, Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente zu kaufen. Sobald die neuen Regeln europaweit greifen, könnten Karteninhaber bei Stromausfällen oder Netzunterbrechungen Grundbedarfsgüter bezahlen – in Supermärkten, an Tankstellen, in Apotheken oder an Fahrkartenautomaten.

Für Kunden und Händler

Für Kundinnen und Kunden bedeutet die Umstellung zunächst: Neu ausgegebene Mastercard-Karten sollen ab Februar 2027 grundsätzlich Offline-Zahlungen unterstützen. Damit eine Zahlung bei einem Netz- oder Stromausfall funktioniert, muss allerdings auch das jeweilige Terminal die Funktion unterstützen. Bezahlt wird dann mit Chip und PIN.

Ab Mai 2027 müssen neu installierte und als Ersatz eingesetzte Mastercard-Zahlungsterminals für Offline-Zahlungen geeignet sein. Bestehende Terminals müssen daher nicht automatisch bis Mai 2027 vollständig ausgetauscht werden. Die Umstellung soll schrittweise erfolgen.