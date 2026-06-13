Walk of Fame: Stern für Beckham – doch Familienkrach überschattet Ehrung

Ein Stern, eine Familie – und ein auffälliger Abwesender. David Beckhams Ehrung in Hollywood wird zum Familienbild mit Leerstelle.

In Los Angeles wurde David Beckham am Freitagmorgen (Ortszeit) mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt – kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in der Stadt. An seiner Seite standen Ehefrau Victoria (52) sowie die Kinder Harper (14), Romeo (23) und Cruz (21). Auch Action-Star Tom Cruise (63) war unter den Gästen.

Nicht dabei war Beckhams ältester Sohn Brooklyn (27), dessen Verhältnis zu seinen Eltern seit Monaten zerrüttet ist. Im Jänner hatte Brooklyn den Bruch öffentlich gemacht und in den sozialen Medien geschrieben: „Inszenierte Social-Media-Posts, Familienfeste und unechte Beziehungen waren schon immer fester Bestandteil des Lebens, in das ich hineingeboren wurde.“ Er warf David und Victoria vor, ihn kontrolliert und bewusst falsche Dinge über ihn verbreitet zu haben. In seinen Instagram-Storys schrieb er zudem, er werde nicht kontrolliert und stehe zum ersten Mal in seinem Leben für sich selbst ein.

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Cruises Laudatio

Cruise und Beckham schienen die Feierlichkeit sichtlich zu genießen. Als Laudator übernahm der Hollywood-Star die Aufgabe, den früheren Weltklassekicker zu würdigen – und tat dies in überschwänglichen Worten. Er beschrieb Beckhams Lebensweg als eine echte „Hollywood-Story“: „Am Anfang stand ein Junge mit einem Traum – und mit der Entschlossenheit und Disziplin, sich alles zu erarbeiten.“ Beckham sei ein Vorbild, wenn es um Disziplin und Durchhaltevermögen gehe.

Abgesehen von Brooklyn war die Familie vollzählig versammelt: Romeo, Harper und Cruz standen gemeinsam mit David und Victoria vor den Kameras. Für einen heiteren Moment sorgte dabei Victoria selbst. Die frühere „Posh Spice“ gestand mit einem Augenzwinkern, sie habe eigentlich damit gerechnet, den Stern für ihre Rolle in der Filmkomödie „Spice World“ zu erhalten – räumte aber selbstironisch ein, dass es für eine solche Auszeichnung wohl etwas mehr brauche. Der 1997 erschienene britische Film über eine Woche im Leben der Spice Girls war von der Kritik damals verrissen worden.

Unter den weiteren Gästen befanden sich auch Schauspielerin Eva Longoria, bekannt aus „Desperate Housewives“, und ihr Ehemann José Bastón. Beckham selbst zeigte sich in seiner Dankesrede bewegt: „Ich war schon immer ein Träumer, aber ich hätte mir niemals vorstellen können, dass eine solche Ehre einmal einem englischen Fußballspieler aus der Arbeiterklasse wie mir zuteilwerden würde.“

Beckhams US-Karriere

Seit 2018 ist Beckham Miteigentümer des US-Klubs Inter Miami. Der Verein verpflichtete 2023 Weltstar Lionel Messi und holte 2025 erstmals den Meistertitel in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Als aktiver Spieler stand Beckham von 2007 bis Anfang 2013 beim MLS-Rekordmeister Los Angeles Galaxy unter Vertrag, ehe er seine Karriere nach einem kurzen Engagement bei Paris Saint-Germain im Sommer 2013 beendete.

Seit seiner Hochzeit mit der US-amerikanischen Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (31) hat sich Brooklyn Peltz-Beckham (27) zunehmend von seiner Herkunftsfamilie distanziert.