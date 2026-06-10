Beckham, Yamal und Co: Diese Sammelbecher gibt es jetzt bei McDonald’s

Sammelbecher, Squishmallows und ein Geheimgast: McDonald’s startet mit einem großen WM-Paket in den Fußballsommer 2026.

Zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 weitet McDonald’s sein globales Engagement mit neuen WM-Menüs und einer Kollektion aus sechs exklusiven Sammelbechern aus. In Deutschland läuft die Aktion vom 9. Juni bis zum 19. Juli – die limitierten Cups zeigen die Konterfeis von Lamine Yamal, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung-Min Son sowie der McDonald’s-Kultfigur Grimace. Die Kampagne setzt auf das Motiv gemeinsamer Spieltagsrituale, die Generationen, Fußballikonen und Fans miteinander verbinden sollen.

Morgan Flatley, Global CMO und Head of New Business Ventures bei McDonald’s, erläuterte die Stoßrichtung der Initiative: „Bei McDonald’s entsteht etwas Magisches, wenn Familien, Freunde und Fans zusammenkommen und gemeinsam mit ihren Liebsten feiern. Durch unsere Partnerschaft mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM) können wir diese gemeinsame Freude auf globaler Ebene zum Leben erwecken – durch unser Essen, unsere Erlebnisse und die Art und Weise, wie Fans mit dem Spiel in Verbindung treten.“

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WM-Menüs & Sammelbecher

Der Sammelbecher jeweils solange verfügbar, wie der Vorrat reicht – und zwar zu jedem der angebotenen Menüformate. Das FIFA WM McMenü enthält einen Klassiker nach Wahl, darunter etwa den Big Mac, ergänzt durch eine Beilage und einen 0,5-Liter-Softdrink. Auch im Frühstücksbereich ist der Becher erhältlich: Das FIFA WM Menü Frühstücks DUO Grande umfasst einen Frühstücksklassiker wie den McWrap Rührei Cheese, ein 0,4-Liter-Heißgetränk nach Wahl sowie einen 0,25-Liter-Orangensaft.

Das FIFA WM Menü Frühstücks Grande setzt sich aus einem Frühstücksklassiker und einem 0,4-Liter-Heißgetränk zusammen. Die Kampagne richtet sich ausdrücklich nicht nur an erwachsene Fußballfans. Für die jüngere Zielgruppe wurde das Happy Meal FIFA x Squishmallows konzipiert – jede Bestellung enthält eines von zwölf Squishmallows-Plüschtieren, die individuelle Trikots mit eigenen Farben, Mustern, Wappen, Nummern und McDonald’s-Designs tragen.

Auch Fußball-Legende David Beckham, dessen Konterfei einen der Sammelbecher ziert, kommentierte die Zusammenarbeit: „Fußball ist viel mehr als das, was auf dem Platz passiert. Kampagnen wie diese bringen Fans und Familien zusammen und bauen die Begeisterung im Vorfeld und während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 auf.“