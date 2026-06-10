Barfuß und im Pyjama: Passanten finden bewusstlose Frau vor Haustür

Barfuß, im Pyjama, bewusstlos – eine junge Frau wird in Wien aufgefunden. Die Stunden davor liegen im Dunkeln.

Barfuß und nur mit einem Pyjama bekleidet wurde eine junge Frau bewusstlos und schwer verletzt vor einem Wohnhaus in Wien-Wieden aufgefunden. Passanten entdeckten die Schwerverletzte am 1. Juni gegen 6 Uhr morgens vor einer Haustür in der Weyringergasse und alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die Frau, die schätzungsweise Anfang 30 ist, trug einen Pyjama – bestehend aus einem orangefarbenen kurzen Oberteil und einer dunkelblauen kurzen Shorts.

Schweres Schädel-Hirn-Trauma

Zur Klärung der Ereignisse kann das Opfer nichts beitragen. Aufgrund eines schweren Schädel-Hirn-Traumas hat die Frau keinerlei Erinnerung an die Stunden vor dem Vorfall. „Sie erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und kann auch zu mehreren Stunden vor dem Vorfall keine Angaben machen“, erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber der „Krone“.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Da ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden kann, stehen die Ermittler vor einem ungeklärten Fall.

Zeugen gesucht

Die Polizei richtet sich nun an mögliche Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. „Sollte sich jemand im Zeitraum vom 31. Mai, 23 Uhr bis 1. Juni, 6 Uhr, im Bereich der Weyringergasse aufgehalten und dabei Beobachtungen im Zusammenhang mit einer jungen Frau gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei.“

Hinweise – auch vertraulich – nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01313-10-43800 entgegen.