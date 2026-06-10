Hagel, Starkregen und Sturmböen: Wetterwarnung für den Balkan

Über dem Balkan zieht Unruhe auf: Mehrere Länder stehen vor einem markanten Wetterumschwung mit erheblichen Risiken.

In mehreren Balkanländern kündigt sich für die kommenden Stunden eine deutliche Wetteränderung an. Kroatien und Slowenien haben Warnungen vor kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen herausgegeben. Auch in Serbien und Bosnien-Herzegowina ist die Wetterlage angespannt: Lokale Schauer, Gewitter und vereinzelt Hagel sind zu erwarten.

Nach einer Phase mit warmen, teils sommerlichen Temperaturen erfasst eine instabile Luftmasse nun Teile Südosteuropas. Das hat zur Folge, dass sich die Wetterbedingungen regional innerhalb kürzester Zeit erheblich verändern können. Während einzelne Orte weiterhin trocken und sonnig bleiben, können sich in unmittelbarer Nachbarschaft bereits kräftige Gewitterzellen entwickeln.

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Genau diese räumliche Ungleichmäßigkeit macht solche Wetterlagen besonders gefährlich: Starkregen, Hagel, Blitzschlag und starke Windböen können innerhalb weniger Minuten auftreten. Für Reisende, Pendler und alle, die Aktivitäten im Freien planen, gilt daher: Entscheidend sind nicht allgemeine Wetterprognosen, sondern die aktuellen Warnmeldungen der jeweiligen nationalen Wetterdienste.

Warnungen im Detail

Der kroatische Wetterdienst DHMZ hat für Mittwoch, den 10. Juni 2026, mehrere Warnungen veröffentlicht. Betroffen sind Regionen im Landesinneren sowie Teile der Adriaküste. Gewarnt wird vor lokal kräftigen Gewittern, die teils mit Starkregen und Hagel einhergehen können.

In einzelnen Gebieten werden Niederschlagsmengen von 20 bis 40 Millimetern innerhalb kurzer Zeit erwartet. Mögliche Folgen umfassen lokale Sturzfluten, Schäden an Bäumen sowie Beeinträchtigungen im Straßenverkehr und bei Aktivitäten im Freien. Besondere Vorsicht ist rund um Karlovac, Gospic und Rijeka geboten. Für Rijeka nennt der DHMZ lokal kräftige Gewitterschauer mit möglichem Hagel und Regenmengen von über 40 Millimetern. Entlang der Küste können zudem Windwarnungen relevant werden, insbesondere für kleinere Boote und weniger erfahrene Bootsführer.

Auch in Slowenien bleibt die Wetterlage unbeständig. Der slowenische Wetterdienst ARSO weist für mehrere Landesteile auf Gewitter hin, die lokal von intensivem Regen und kräftigen Windböen begleitet werden können. In exponierten Lagen wie Bergen, Wäldern, offenen Flächen und kleineren Tälern können solche Gewitter rasch gefährlich werden.

ARSO macht außerdem auf mögliche Folgen aufmerksam: rasch ansteigende kleine Wasserläufe sowie lokale Überflutungen durch Starkregen. Für Reisende aus Österreich ist diese Warnung von besonderer Bedeutung, da viele Routen Richtung Kroatien durch Slowenien führen. Wer am Nachmittag oder Abend unterwegs ist, sollte Verkehrs- und Wetterinformationen regelmäßig abrufen.

Auch Serbien ist von der instabilen Wetterlage betroffen. Der serbische Wetterdienst RHMZ hatte bereits vor Gewittern, lokalem Hagel und Starkregen gewarnt. Medienberichte unter Berufung auf den RHMZ verwiesen zudem darauf, dass kurzfristige Unwetterwarnungen für konkrete Orte teils erst ein bis zwei Stunden im Voraus ausgegeben werden. Das ist bei sommerlichen Gewitterlagen typisch, da sich die genaue Entwicklung häufig erst sehr spät abzeichnet. Für Belgrad, die Vojvodina, West- und Ostserbien sowie Gebirgsregionen gilt daher erhöhte Aufmerksamkeit, sobald sich dunkle Wolken, auffrischender Wind oder erste Gewitterlinien ankündigen.

Lage in Bosnien

Bosnien-Herzegowina sollte in der aktuellen Wetterlage ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden, wenngleich die Situation dort differenzierter zu bewerten ist. MeteoAlarm zeigte beim Abruf für Bosnien-Herzegowina keine landesweiten aktiven Warnungen an. Gleichzeitig meldet der Föderale Hydrometeorologische Dienst FHMZ lokale Schauer und Gewitter.

Für Donnerstag, den 11. Juni 2026, erwartet der FHMZ eine Bewölkungszunahme von Westen, die landesweit Regen und kräftigere Schauer bringen kann. Lokal sind verstärkter Wind und Hagel möglich. Besonders in Gebirgsregionen sowie auf Strecken rund um Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Zenica und in Richtung Krajina sollten Reisende die Meldungen der lokalen Wetterdienste weiterhin im Blick behalten.

Wer in den kommenden Stunden oder am Donnerstag Richtung Kroatien, Slowenien, Serbien oder Bosnien-Herzegowina reist, sollte die Wetterlage ernst nehmen. Besonders betroffen sein können Autobahnen, Grenzübergänge, Bergstraßen, Campingplätze, Küstenregionen und offene Flächen. Autofahrer sollten bei Starkregen die Geschwindigkeit reduzieren, größere Abstände einhalten und Unterführungen sowie überschwemmte Straßenabschnitte meiden.

Bei Hagel empfiehlt es sich, einen geschützten Parkplatz aufzusuchen, anstatt unter Bäumen zu halten. Lose Gegenstände auf Balkonen, Terrassen oder in Gärten sollten gesichert werden. Gewitterwarnungen sind keine flächendeckende Wettergarantie: Es kann vorkommen, dass ein Ort kaum betroffen ist, während wenige Kilometer entfernt Starkregen, Hagel oder Sturmböen niedergehen.

Aktuelle Radar- und Warnkarten der nationalen Wetterdienste sollten daher laufend geprüft werden.