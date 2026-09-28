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Drogenhandel

14-Jähriger verkauft Drogen – Polizei greift in Wien zu

14-Jähriger verkauft Drogen – Polizei greift in Wien zu
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Am Keplerplatz in Wien-Favoriten wurde am Sonntagnachmittag ein 14-jähriger Jugendlicher von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beim Verkauf von Drogen auf frischer Tat beobachtet. Gegen 16 Uhr hatten die Beamten gesehen, wie der Jugendliche 1,6 Gramm Marihuana veräußerte. Bei seiner anschließenden Festnahme fanden die Einsatzkräfte weitere 0,8 Gramm Drogen sowie 90 Euro Bargeld bei ihm.

Einlieferung in Justizanstalt

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurde dem 14-Jährigen ein Betretungsverbot für die betreffende Schutzzone erteilt. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte daraufhin seine Einlieferung in eine Justizanstalt.

Vorfälle dieser Art reihen sich in ein wiederkehrendes Muster von Jugendkriminalität ein, das in Wien immer wieder zutage tritt. Gerade in Wien-Favoriten, das vor besonderen sozialen Herausforderungen steht, ist das Phänomen regelmäßig präsent. Polizei und Behörden reagieren darauf mit verstärkter Überwachung sowie gezielten Präventionsmaßnahmen, um der Jugendkriminalität entgegenzuwirken und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Polizei und Behörden reagieren darauf mit verstärkter Überwachung sowie gezielten Präventionsmaßnahmen, um der Jugendkriminalität entgegenzuwirken und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

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