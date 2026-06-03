Balkan drohen Sturzfluten – Zivilschutz schlägt Alarm

Starkregen, Hagel und Sturmböen – Sarajevo steht ein gefährlicher Mittwoch bevor. Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft.

Das Föderale Hydrometeorologische Institut hat für den 3. Juni 2026 eine orangene Wetterwarnung herausgegeben. Innerhalb von nur drei Stunden werden Niederschlagsmengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter erwartet – begleitet von starkem Wind und Hagel. Der Zivilschutz warnt ausdrücklich vor der Gefahr urbaner Überflutungen und appelliert an alle zuständigen Stellen sowie die Bevölkerung, unverzüglich vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.

Behörden in Alarmbereitschaft

„Es ist notwendig, entsprechende Kräfte sowie materielle und technische Mittel für eine rasche Reaktion bereitzustellen, um größere Sachschäden, Verletzungen und im schlimmsten Fall Todesopfer zu verhindern“, heißt es in der offiziellen Warnung. Besonders die kommunalen Zivilschutzdienste des Kantons Sarajevo werden aufgefordert, ihre Einsatzkräfte in erhöhte Bereitschaft zu versetzen, um bei Bedarf sofort als Ersthelfer reagieren zu können.

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Auch Bauunternehmen stehen im Fokus der Behörden: Sie werden eindringlich dazu angehalten, Materialien und Gegenstände von Dächern und Gerüsten zu entfernen, die bei starken Windböen zur Gefahr für Passanten werden könnten. Den Bürgerinnen und Bürgern empfiehlt der Zivilschutz, Balkone und andere Freiflächen von losen Gegenständen zu räumen, Fahrzeuge nicht in der Nähe großer Bäume abzustellen und Aufenthalte im Freien während der gesamten Warndauer zu meiden.

Meldepflicht & Notruf

Die Kantonale Zivilschutzverwaltung weist zudem darauf hin, dass alle Beteiligten gesetzlich verpflichtet sind, drohende Gefahren oder Ereignisse, die zu einer Natur- oder sonstigen Katastrophe führen könnten, umgehend dem Kantonalen Operativen Zentrum des Zivilschutzes zu melden.

Die Notrufnummer 121 ist rund um die Uhr erreichbar.