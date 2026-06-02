Österreich-Wetter: Wo jetzt Gewitter und Hagel drohen

Der Sommer macht eine Pause: Eine Gewitterfront zieht über Österreich – und bringt mehr mit sich als nur Regen.

Der Dienstag zeigt sich in weiten Teilen Österreichs noch von seiner freundlichen Seite – doch die Ruhe täuscht. Besonders im Westen des Landes wächst im Tagesverlauf die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter spürbar. Während der Osten bis in die Abendstunden weitgehend ruhiges und nur locker bewölktes Wetter erlebt, schieben sich von Westen her immer dichtere Wolkenmassen ins Land.

Mit ihrer Ankunft steigt auch das Gewitterrisiko. Im Westen formiert sich eine Gewitterfront, die von kräftigen Regenschauern begleitet wird. Bis zum Abend ist damit zu rechnen, dass sich diese Unwetter auf Teile des südlichen Oberösterreichs sowie die Obersteiermark ausdehnen. Die Gewitter können dabei erhebliche Intensität erreichen – auch Hagel ist möglich.

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Nächtliche Ausbreitung

In der Nacht weitet sich das unbeständige Wetter weiter aus. Zu Beginn dominieren in der Westhälfte des Landes dichte Bewölkung und Regenschauer das Bild. Im weiteren Verlauf greifen Wolken und Niederschläge schrittweise auch auf die restlichen Landesteile über.

Nach Mitternacht lässt die Schaueraktivität im Westen zwar nach, insgesamt bleibt die Nacht jedoch in vielen Regionen wechselhaft. Begleitend zu den Schauern dreht der Wind auf westliche Richtungen und kann zeitweise an Stärke zulegen.

Mittwoch im Fokus

Am Mittwoch macht sich der Wetterumschwung dann deutlich bemerkbar. Viele Regionen starten mit bedecktem Himmel und zeitweiligem Regen in den Tag. Vor allem in der Osthälfte hält das nasse Wetter bis in den Nachmittag an.

Im Westen hingegen – insbesondere in Tirol und Vorarlberg – lichten sich die Wolken bereits am Vormittag, und die Schauer werden seltener. Das Hauptaugenmerk liegt an diesem Tag auf dem Süden des Landes: Dort fällt voraussichtlich die größte Regenmenge, und vereinzelt können in die Niederschlagsgebiete auch Gewitter eingelagert sein. Flächendeckende Unwetter sind zwar nicht zu erwarten, lokal sind jedoch kräftige Regengüsse sowie Blitz und Donner möglich.

Mit dem Durchzug der Front sinken die Temperaturen merklich. Statt sommerlicher Wärme werden vielerorts nur noch 13 bis 21 Grad erreicht. Dazu weht – vor allem im Norden und Osten – ein mäßiger bis lebhafter Wind aus südwestlicher bis nordwestlicher Richtung.