Gewitter-Warnung am Wochenende – hier kracht es heftig

Der Frühsommer zeigt seine launische Seite: Österreich steuert auf ein gewitterreiches Wochenende zu.

Nach einem vergleichsweise ruhigen Freitag kehren an diesem Wochenende die Gewitter nach Österreich zurück. Der frühsommerliche Charakter bleibt zwar erhalten, doch gewinnt ein weiteres typisches Sommer-Phänomen zunehmend an Gewicht: Sowohl Samstag als auch Sonntag sind Gewitter möglich, die stellenweise – besonders am Sonntag – kräftig ausfallen können, wie Meteorologen berichten.

Samstag im Fokus

Der Freitag, 29. Mai 2026, präsentiert sich österreichweit mit weitgehend ungetrübtem Sonnenschein. Bereits am Samstag, 30. Mai 2026, verdichtet sich die Bewölkung im Norden und Osten des Landes in den Vormittagsstunden jedoch merklich. „Ab dem Nachmittag bilden sich hier Schauer und Gewitter„, wissen die Experten von Skywarn Austria.

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Im Süden und Westen treten solche Ereignisse nur vereinzelt auf – hauptsächlich am Abend und in der Nacht, wenn auch im Norden und Osten die Gewittergefahr weiterhin bestehen bleibt. Die Österreichische Unwetterzentrale weist darauf hin, dass gegen Mittag zunächst nördlich der Donau gewittrige Schauer aufziehen. „In der zweiten Tageshälfte steigt die Neigung zu lokal heftigen Gewittern auch vom Mostviertel bis ins Burgenland.“ Am längsten trocken bleibt es in Vorarlberg, so die GeoSphere Austria.

Sonntag und Montag

Den Abschluss des Monats Mai bildet der Sonntag, der zunächst noch einen wechselhaften Mix aus Sonnenschein, Bewölkung und einzelnen Schauern bringt. Bereits ab der Mittagszeit werden sich dann jedoch österreichweit „Schauer und teils kräftige Gewitter“ entwickeln, so Skywarn Austria. Laut Unwetterzentrale ist östlich von Salzburg bereits ab den Morgenstunden „immer wieder schauerartiger, mitunter auch gewittrigen Regen“ zu erwarten.

Im Laufe des Mittags nimmt die Schauer- und Gewitterneigung dann auch im Westen, Süden und äußersten Nordosten zu. Die Experten dazu: „Gerade in den zuvor sonnigen Regionen können die Gewitter auch wieder heftig ausfallen.“

Der Start in die neue Woche gestaltet sich ebenfalls unbeständig: Auch der Montag bringt „einige Schauer und Gewitter“. Die GeoSphere Austria erwartet einen verbreitet wechselhaften Tag, bei dem bereits in den frühen Morgenstunden teils dichtere Wolkenfelder mit Regenschauern durchziehen. Vor allem im Norden und Osten, später auch im Südosten, muss mit Gewittern gerechnet werden.

Samstag, 30. Mai: vor allem im Norden und Osten ab den Nachmittagsstunden

Sonntag, 31. Mai: von der Früh weg teils östlich von Salzburg; ab Mittag dann auch im Westen, Süden und Nordosten teils „heftige“ Gewitter möglich

Montag, 1. Juni: im Norden und Osten von der Früh weg, später auch im Südosten