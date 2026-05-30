CL-Finale um 18 Uhr: UEFA bricht heute mit 15-jähriger Tradition

Budapest, 18 Uhr, Champions-League-Finale – die UEFA bricht mit einer Tradition, und dahinter steckt mehr als ein Blick auf die Uhr.

Das Warten hat ein Ende. Am Samstag steigt in der Puskás Aréna in Budapest das Finale der UEFA Champions League – Paris Saint-Germain gegen den FC Arsenal. Für die Gunners ist es die Rückkehr auf die größte europäische Bühne nach zwei Jahrzehnten Abstinenz. PSG hingegen will den Titel aus dem Vorjahr verteidigen und erneut als Europas Nummer eins vom Platz gehen.

Doch abseits der sportlichen Brisanz sorgt diesmal eine organisatorische Entscheidung der UEFA für Aufsehen. Der Anpfiff erfolgt nicht wie gewohnt um 21 Uhr. Das Endspiel in Budapest beginnt bereits um 18 Uhr – und damit so früh wie kein Champions-League-Finale zuvor in der jüngeren Geschichte.

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Früher Anstoß

Eine Zeitzonenfrage ist das nicht. Budapest liegt auf derselben Zeitlinie wie Deutschland und Österreich, der Unterschied liegt also allein in der Entscheidung des Verbands. Hinter dem früheren Anstoß steckt ein klares Konzept: Die UEFA will das Gesamterlebnis rund um das Finale für alle Beteiligten aufwerten – für Fans, Mannschaften und die Gastgeberstadt gleichermaßen.

Die UEFA hatte im August 2025 beschlossen, dass das Finale der Champions League ab der Saison 2025/26 generell statt wie bisher um 21.00 Uhr schon um 18.00 Uhr angepfiffen wird und dass diese neue Anstoßzeit erstmals beim Endspiel am 30.05.2026 in Budapest zur Anwendung kommt. Die übrigen Spiele der Champions League – einschließlich Gruppenphase, Viertel- und Halbfinals – sowie die Endspiele der Europa League und der Conference League werden weiterhin überwiegend mit Anstoßzeit um 21.00 Uhr ausgetragen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Familien mit Kindern. Wer bislang den Nachwuchs vor dem Fernseher in den Schlaf schicken musste, bevor das Spiel überhaupt entschieden war, kann das Finale nun gemeinsam bis zum Abpfiff verfolgen. Auch für die Zuschauer vor Ort ergeben sich spürbare Vorteile: Wer nach dem Spiel auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, muss nicht mehr mitten in der Nacht durch die Stadt navigieren.

Endet das Finale nach regulärer Spielzeit, ist die Siegerehrung bereits gegen 20.30 Uhr Geschichte. Darüber hinaus rechnet die UEFA mit einem wirtschaftlichen Impuls für Budapest: Fans, die nach dem Abpfiff noch Zeit und Energie haben, werden die Restaurants, Bars und Veranstaltungsorte der ungarischen Hauptstadt deutlich stärker nutzen als nach einem Nachtfinale.

Es ist nicht das erste Mal, dass die UEFA das Finale grundlegend neu denkt. Zur Saison 2009/10 wurde das Endspiel vom Mittwoch auf den Samstag verlegt. Das letzte Mittwochsfinale erlebten die Fans 2009, als der FC Barcelona Manchester United mit 2:0 bezwang. Ein Jahr später läutete Inter Mailand mit einem 2:0-Sieg gegen Bayern München in Madrid die Samstagsära ein – damals noch mit Anstoß um 20.45 Uhr, ehe die UEFA die Zeit auf 21 Uhr nach hinten schob.

Übertragung im Überblick

Für alle, die das Finale vom Sofa aus verfolgen wollen, gibt es eine besonders erfreuliche Nachricht: Das Endspiel ist das einzige Spiel der laufenden Saison, das im Free-TV zu sehen ist. Das ZDF überträgt die Partie live und kostenlos, die Sendung beginnt bereits um 17.05 Uhr. Jochen Breyer moderiert, als Experten stehen die Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer zur Verfügung, den Kommentar übernimmt Gari Paubandt.

In Österreich zeigt Sky Sport Austria 1 das Finale live, Sendestart ist um 17 Uhr. Das Analyseteam rund um Andreas Herzog, Constanze Weiss, David Eder, Jan Åge Fjørtoft, Didi Hamann und Marko Stankovic begleitet den Abend. Parallel dazu ist das Endspiel auch bei DAZN zu sehen, wo Laura Wontorra gemeinsam mit Michael Ballack und Nils Petersen durch das Vorprogramm führt und Jan Platte die Begegnung kommentiert.