Unwetter auf dem Weg zur Adria: Starkregen und Gewitter erwartet

Eine Kaltfront zieht auf beliebte Urlaubsregionen zu – und bringt Starkregen, Gewitter und Sturzflutgefahr mit sich.

Eine Kaltfront zieht in der Nacht auf Mittwoch über Westeuropa in Richtung Adria und löst in den beliebten Urlaubsregionen Italien, Slowenien und Kroatien teils erhebliche Unwetterwarnungen aus. Besonders entlang der Küstengebiete gilt vielerorts die Warnstufe Orange – die zweithöchste Gefahrenstufe. Die Front überquert dabei Kärnten auf ihrem Weg Richtung Mittelmeer.

Laut einem Meteorologen des slowenischen Wetterdienstes Arso transportiert die Kaltfront am Dienstag mit Südwestwind warme und feuchte Luftmassen in höhere Lagen über Slowenien. Er erklärt: „In der Nacht auf Mittwoch ist mit ersten kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen, örtlich ist Starkregen zu erwarten. Die stärksten Gewitter mit Starkregen werden nachts in der Westhälfte Sloweniens erwartet.“ Wegen der erwarteten lang anhaltenden und intensiven Regenfälle hat Arso für den Westen Sloweniens eine Unwetterwarnung der Stufe Orange ausgegeben. Die Niederschlagsmengen werden auf 30 bis 80 Millimeter geschätzt, punktuell sind noch höhere Werte möglich.

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Unwetter an der Küste

In Norditalien treffen die ersten Regenbänder bereits am Dienstagnachmittag ein und verstärken sich im Laufe des Abends zunehmend. Für Friaul-Julisch Venetien gilt ab 21 Uhr eine Warnung vor Gewittern und Starkregen, die bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs andauert. Regen ist jedoch bis in den Nachmittag zu erwarten, erste Sonnenstrahlen zeigen sich frühestens ab 16 Uhr.

Im Laufe des Mittwochvormittags greift der Regen auf das gesamte slowenische Staatsgebiet über. Mit dem Durchzug der Front lässt der Niederschlag schrittweise nach. Im östlichen Landesteil soll der Regen am Nachmittag bereits abgeklungen sein, während im Westen gegen Abend vereinzelt noch Schauer möglich sind.

Für Kroatien gilt am Mittwoch nahezu flächendeckend eine Wetterwarnung der Stufe Gelb. In Küstenabschnitten rund um Rijeka und Split wurde die Warnstufe auf Orange angehoben. Der kroatische Wetterdienst DHMZ teilt dazu mit: „Es wird wechselhaft, im Landesinneren meist bewölkt und unbeständig. Vereinzelt kann es zu Regenschauern und Gewittern, örtlich auch zu Starkregen kommen.“

An der kroatischen Küste warnen die Behörden im Süden vor starkem Jugo sowie am Abend vor auffrischender Bora mit Böen bis zu 65 km/h. Der Wetterdienst warnt: „Örtlich sind aufgrund der heftigen Schauer auch Sturzfluten möglich.“ Die erwarteten Niederschlagsmengen liegen bei bis zu 80 Millimeter.

Wetterberuhigung ab Donnerstag

Für Norditalien zeichnet sich ab Donnerstag eine Wetterberuhigung ab: Bei Sonnenschein werden Temperaturen von bis zu 24 Grad Celsius erwartet. Der Freitag bringt vereinzelte Schauer mit sich, der Samstag bleibt zwar niederschlagsfrei, aber bewölkt. Für Sonntag wird in Norditalien wolkenloser Himmel mit bis zu 13 Sonnenstunden prognostiziert.

Auch in Slowenien kehrt ab Donnerstag ruhigeres Wetter ein. Überwiegend sonnige Abschnitte mit einzelnen Wolkenfeldern prägen den Tag, an der slowenischen Adriaküste werden Höchstwerte von bis zu 23 Grad erwartet.

Am Freitag sind ab dem späten Vormittag Regenschauer möglich, die bis Mitternacht anhalten können.