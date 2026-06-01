Gewitter, Regen und Temperatursturz: Österreichs Wetter bleibt turbulent

Gewitter, Regen, kurze Sonne – Österreich steckt mitten in einer Wetterachterbahn, die es in sich hat.

Das Tief zieht laut Österreichischer Unwetterzentrale (uwz.at) am Montag nach Osteuropa weiter, dennoch bleibt das Wetter zunächst unbeständig. Vor allem an der Alpennordseite sowie im Osten des Landes beginnt der Tag mit schauerartigem Regen, stellenweise bereits von früh an begleitet von Blitz und Donner. Erst im Verlauf des Nachmittags beruhigt sich die Lage von Westen her.

Anders im Süden und Südosten: Dort entwickeln sich nach einem freundlichen Mittag Schauer und vereinzelte Gewitter, während es von Osttirol bis ins Obere Murtal am längsten ruhig und sonnig bleibt. Der Wind weht kräftig aus Nordwest, am Alpenostrand vereinzelt in stürmischen Böen – die Temperaturen klettern dabei nur auf 18 bis 23 Grad.

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Kurzlebiges Zwischenhoch

Das folgende Zwischenhoch erweist sich als kurzlebig: Bereits am Dienstag erfasst ein neuer Tiefausläufer den Westen des Landes, gleichzeitig bildet sich über Norditalien ein weiteres Tief. Im Norden und Osten setzt sich nach Auflösung der Restwolken vielfach die Sonne durch. Von Vorarlberg bis nach Kärnten zieht es hingegen im Tagesverlauf zu, wobei im Vorfeld kräftige Schauer und Gewitter auftreten können.

Am Abend setzt von Westen her teils ergiebiger Regen ein. Der Wind dreht auf Südost und frischt im Osten lebhaft auf, im Bergland stellt sich leichter Föhn ein. Die Temperaturen steigen allgemein auf 23 bis 28 Grad.

Temperatursturz Mittwoch

Der Mittwoch beginnt ganz im Osten noch trocken und mit einzelnen Auflockerungen. Ansonsten dominiert von der Früh weg verbreitet Regen, vereinzelt auch mit Gewittern. Im äußersten Westen lockern die Wolken am Nachmittag wieder auf, besonders im Rheintal zeigt sich die Sonne.

Im Donauraum weht lebhafter Wind, am Alpenostrand auch kräftiger, der wieder auf West dreht. Damit geht ein spürbarer Temperaturrückgang einher – die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 14 und 22 Grad.

Am Donnerstag lösen sich verbliebene Wolkenreste bis zum Vormittag auf. Es bleibt überwiegend trocken, tagsüber stellt sich ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken ein.

Bei nachlassendem Wind steigen die Temperaturen auf 18 bis 26 Grad.