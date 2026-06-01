TikTok-Experiment mit Stressball: Mädchen mit Brandwunden im Spital

Ein TikTok-Trend mit Stressbällen landet zwei Mädchen im Krankenhaus – mit Verbrennungen im Gesicht.

Ein weiterer gefährlicher TikTok-Trend macht derzeit in sozialen Netzwerken die Runde. Im Mittelpunkt stehen dabei jene weit verbreiteten Stressbälle, die in den unterschiedlichsten Formen und Farben erhältlich sind. Ihr Inneres besteht in der Regel aus einem weichen Gel, das beim Drücken nachgibt und Anspannung abbauen soll.

Genau mit einem solchen Objekt führten die zehnjährige Bella und ihre Freundin ein Experiment durch, das schwerwiegende Folgen hatte. Der Vorfall ereignete sich in Großbritannien. Die beiden Mädchen wollten einen auf TikTok kursierenden Trend nachahmen, bei dem Stressbälle zunächst eingefroren und danach in der Mikrowelle erhitzt werden. Durch das Erhitzen in der Mikrowelle erreicht das Gel im Inneren des Würfels eine gefährlich hohe Temperatur.

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Gefährliche Verletzungen

Als Bella den Würfel in die Hand nahm und darauf drückte, hielt das Material dem Druck nicht stand – das heiße Gel schoss ihr ins Gesicht. Bella musste wegen schwerer Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch ihre Freundin, die ebenfalls von dem austretenden Gel getroffen wurde, war auf medizinische Behandlung angewiesen.

Bellas Mutter schilderte, dass ihre Tochter vor Schmerzen geschrien und ihr Gesicht sich sofort gerötet habe. An mehreren Stellen bildeten sich Blasen, die Haut begann sich abzulösen. Die Mutter wandte sich daraufhin auf Facebook an andere Eltern und Kinder, um sie ausdrücklich vor diesem Trend zu warnen.

Hersteller warnt

Der Hersteller der Produkte ist auf diesen Trend aufmerksam geworden und appelliert eindringlich daran, ihn nicht nachzumachen. Das Silikonmaterial kann dabei täuschen, denn es verbirgt, wie heiß das Gel im Inneren tatsächlich wird. Zudem hält das Material den extremen Temperaturschwankungen nicht stand, was dazu führt, dass die Bälle platzen.