Pop-Star Dua Lipa überrascht alle mit Blitz-Hochzeit

London war erst der Anfang – jetzt wartet Sizilien. Dua Lipa und Callum Turner feiern ihre Liebe in großem Stil.

Dua Lipa und Callum Turner haben geheiratet – und damit alle Spekulationen über den Zeitpunkt beendet. Die 30-jährige Sängerin und der 36-jährige Schauspieler gaben sich in der Old Marylebone Town Hall in London-Marylebone das Ja-Wort, früher als von Fans erwartet. Das historische Standesamt im Zentrum der britischen Hauptstadt gilt als bevorzugte Hochzeitsadresse der Prominenz – unter anderem haben dort Paul McCartney (83), Ringo Starr (85) und Liam Gallagher (53) geheiratet.

Wie die „Vogue“ berichtet, war die Trauung auf den engsten Familien- und Freundeskreis beschränkt. Die standesamtliche Zeremonie gilt dabei lediglich als Auftakt einer mehrtägigen Hochzeitsfeier. Für diesen ersten offiziellen Anlass erschien Dua Lipa in einem hellen Ensemble des Modehauses Schiaparelli – bestehend aus langem Rock und tailliertem Blazer, ergänzt durch weiße Handschuhe, eine auffällige Bvlgari-Kette, einen markanten Hut des Modisten Stephen Jones sowie klassische Pumps von Louboutin. Callum Turner präsentierte sich in einem durchgehenden Ton-in-Ton-Look in tiefem Marineblau.

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Feier in Palermo

Dass die Hochzeit unmittelbar bevorstand, war in Fankreisen bereits bekannt – ein Termin Anfang Jänner war im Gespräch. In der kommenden Woche soll nun am Donnerstag in Palermo auf Sizilien eine große Feier folgen, zu der ein illustres Aufgebot an Gästen erwartet wird. Unter den geladenen Persönlichkeiten sollen sich Charli XCX, Tove Lo, Mark Ronson sowie Donatella Versace befinden. Darüber hinaus kursieren Gerüchte, dass Sir Elton John – mit dem Dua Lipa 2021 den Song „Cold Heart“ aufnahm – bei der Feier auftreten könnte.

„Sie haben gleich mehrere riesige Locations für dieses mehrtägige Event-Spektakel angemietet“, verriet eine Quelle. Zudem soll Modedesigner Simon Porte Jacquemus (36) mindestens eines der Kleider entworfen haben, die Lipa im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten tragen wird.

Verlobung bestätigt

Das Paar ist seit 2024 zusammen. Nach einem gemeinsamen Jahr soll Turner seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht haben. Im Juni 2025 bestätigte Lipa gegenüber der britischen „Vogue“ die Verlobung mit den Worten: „Ja, wir sind verlobt. Es ist sehr aufregend. Diese Entscheidung, gemeinsam alt zu werden, ein Leben zu teilen und, ich weiß nicht, für immer beste Freunde zu sein – das ist ein wirklich besonderes Gefühl.“