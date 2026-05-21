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Missbrauchsvorwürfe

Sexuelle Übergriffe: Anonymer Brief bringt Berufsschul-Direktor zu Fall

Sexuelle Übergriffe: Anonymer Brief bringt Berufsschul-Direktor zu Fall
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein anonymes Schreiben, schwere Vorwürfe, eine Freistellung – an einer oberösterreichischen Berufsschule hat sich vieles verändert.

Gegen den Leiter einer Berufsschule in Oberösterreich wurden Anfang April Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe laut. Am 9. April erhielt die „OÖ-Krone“ ein anonymes Schreiben, in dem der Verfasser schwerwiegende Anschuldigungen gegen den Direktor erhob.

Direktor freigestellt

Während die Bildungsdirektion Oberösterreich die Vorwürfe einer Prüfung unterzog, wurde der betroffene Pädagoge vom Dienst freigestellt.

Inzwischen hat an der Schule ein Wechsel an der Spitze stattgefunden.

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KO KOSMO-Redaktion
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