Volksschullehrer nach sexuellen Missbrauchsvorwürfen suspendiert

Ein Salzburger Volksschullehrer steht im Zentrum schwerer Vorwürfe – die Behörden reagierten umgehend und unmissverständlich.

Ein Volksschullehrer aus Salzburg ist wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs zunächst vom Dienst freigestellt und in der Folge suspendiert worden. Die Staatsanwaltschaft Salzburg prüft eine entsprechende Anzeige daraufhin, ob ein strafrechtlicher Anfangsverdacht besteht.

Null-Toleranz-Linie

Bildungsdirektor Rudolf Mair erklärte gegenüber der „Kronen Zeitung“, dass die Bildungsdirektion Salzburg eine konsequente „Null-Toleranz“-Linie verfolge und der Schutz von Kindern dabei an oberster Stelle stehe. Staatsanwaltschaftssprecherin Ricarda Eder bestätigte, dass die Anzeige derzeit einer inhaltlichen Prüfung unterzogen wird.