Fremde wollen Schulkinder zum Mitgehen bewegen – Polizei ermittelt

Wien-Margareten im Alarmzustand: Unbekannte sprechen gezielt Schulkinder an – die Polizei ermittelt, Schulen warnen.

In Wien häufen sich derzeit beunruhigende Vorfälle rund um Schulkinder. Eine Schule hat die Eltern bereits schriftlich darüber informiert, dass fremde Erwachsene Kinder ansprechen und versuchen, sie zum Mitgehen zu bewegen. Alle bisher bekannten Fälle ereigneten sich im selben Grätzl in Wien-Margareten.

Vorfälle im Bacherpark

Besonders gravierend war ein Vorfall vom 28. April: Eine 13-Jährige wurde nach Schulschluss gegen 13 Uhr im Bereich des Bacherparks von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Dieser behauptete, ihr Vater warte in einem nahegelegenen Auto auf sie. Das Mädchen erkannte jedoch, dass dies nicht stimmte. Die Situation verschärfte sich, als der Mann sie am Arm packte. Der 13-Jährigen gelang es, sich loszureißen und zu flüchten.

Bereits am darauffolgenden Tag wurden zwei Zwölfjährige, Klassenkameradinnen des Mädchens, gegen 7 Uhr morgens ebenfalls beim Spielplatz im Bacherpark von einem unbekannten Mann angesprochen. Die beiden ergriffen sofort die Flucht. Laut Polizei kam es am 8. Mai zu einem weiteren Zwischenfall: Ein neunjähriges Mädchen soll in der Rainergasse gemeinsam mit Schulfreunden von einer Frau angesprochen und unter Druck gesetzt worden sein. Die Kinder flüchteten daraufhin in ihre in der Nähe gelegene Schule.

Polizei ermittelt

Der Wiener Polizei liegen mehrere Verdachtsfälle aus den vergangenen Wochen vor. „Durch die Wiener Polizei wird jeder Verdachtsfall ernst genommen und geprüft“, heißt es gegenüber „Heute“. Die Ermittlungen werden beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, geführt. Die Befragungen der betroffenen Kinder sind noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen des Streifendienstes werde die Präsenz an den betroffenen Orten verstärkt. Zudem stehen die Grätzlpolizisten laut Polizeiangaben laufend mit den umliegenden Schulen in Kontakt.

Die Besorgnis greift mittlerweile auf andere Bezirke über. Auch Schulen abseits von Wien-Margareten haben ihre Eltern bereits vor der Vorfallserie gewarnt. Aus dem Schreiben einer renommierten Schule in Innenstadtnähe, das „Heute“ vorliegt, geht hervor, dass vergangene Woche ein Kind von einem Mann angesprochen „und zum Mitkommen aufgefordert“ worden sei. In einem weiteren Fall sollen „vier Mädchen von einer Frau angesprochen“ und ebenfalls zum Mitgehen gedrängt worden sein.

Pädagoginnen und Pädagogen richten nun einen dringenden Appell an Eltern: Sie sollen das Gespräch mit ihren Kindern suchen und sie für mögliche Gefahrensituationen sensibilisieren.