Selenskyj nach Angriff auf Russland: Krieg kehrt „in seinen Heimathafen zurück

Drohnen über Moskau, Treffer tief im russischen Kernland – Selenskyj nennt es „Langstreckensanktionen“ und dankt seinen Streitkräften.

Wolodymyr Selenskyj hat dem ukrainischen Geheimdienst SBU sowie den Streitkräften seines Landes öffentlich für die Drohnenangriffe auf die Region Moskau gedankt. Die Attacken auf mehrere Industrieanlagen in dem Gebiet bezeichnete der ukrainische Präsident als „Langstreckensanktionen“. „Unsere Reaktionen auf die Verlängerung des Krieges durch Russland und dessen Angriffe auf unsere Städte und Gemeinden sind vollkommen gerechtfertigt“, schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Selenskyjs Dank

„Ich bin dem Sicherheitsdienst der Ukraine und allen Verteidigungskräften der Ukraine für ihre Präzision dankbar“, so Selenskyj weiter. Die getroffenen Ziele lägen mehr als 500 Kilometer von der ukrainischen Staatsgrenze entfernt. Zudem verfüge die Region Moskau über die dichteste Konzentration russischer Flugabwehrsysteme überhaupt.

Kiew reagiert damit auf die anhaltenden russischen Angriffe der vergangenen Jahre gegen Ziele auf ukrainischem Territorium. Die Russen sollten sich nun Gedanken „über ihre eigenen Raffinerien, ihre Ölförderanlagen und ihre Unternehmen machen und nicht darüber, wie sie das Leben anderer Völker zerstören können“, betonte Selenskyj.

Krieg kehrt zurück

„Und diese Reichweite unserer Waffen ist es, die die Lage und die allgemeine Wahrnehmung des russischen Krieges in der Welt erheblich verändert.“

Der Krieg kehre damit nach Russland „in seinen Heimathafen zurück“.