2,9 Prozent: Diese Beschäftigten bekommen ab Juni mehr Gehalt

Ab Juni 2026 steigen die Löhne in einer Branche, die viele täglich nutzen – ohne es zu wissen.

Beschäftigte in der österreichischen Lederwaren- und Kofferindustrie können sich ab Juni 2026 über höhere Löhne freuen: Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne steigen um 2,9 Prozent, ebenso wie Lehrlingsgehälter sowie Zulagen, Zuschläge und Prämien. Der neue kollektivvertragliche Mindestlohn liegt damit bei 2.058 Euro brutto, wie die Produktionsgewerkschaft PRO-GE bekannt gibt.

Wer profitiert?

Vor allem Beschäftigte im unteren Lohnbereich profitieren von der Anpassung: Wer bislang exakt nach dem kollektivvertraglichen Mindestlohn entlohnt wurde, erhält künftig den erhöhten Betrag. Darüber hinaus bleibt die Erhöhung auch für jene relevant, deren Gehalt sich am Kollektivvertrag orientiert, ohne direkt auf Mindestlohnniveau zu liegen. Bestehende Überzahlungen werden aufrechterhalten, sodass auch Arbeitnehmer oberhalb der Mindestlohngrenze indirekt von der Neuregelung erfasst werden.

Der Geltungsbereich des Kollektivvertrags erstreckt sich auf alle österreichischen Mitgliedsfirmen sowie selbständige Betriebsabteilungen der Lederwaren- und Kofferindustrie, darunter auch Betriebe der Ledertreibriemen-, technischen Lederartikel- und Handschuhindustrie. Welcher Kollektivvertrag konkret zur Anwendung kommt, ergibt sich aus dem jeweiligen Arbeitsvertrag.

Andere Branchen ausgenommen

Die Lohnerhöhung fällt in eine Phase, in der viele Haushalte mit gestiegenen Ausgaben für Wohnen, Energie und Lebensmittel konfrontiert sind. Wer bisher genau auf Mindestlohnniveau beschäftigt war, wird den Unterschied ab Juni unmittelbar auf der Lohnabrechnung bemerken. Zusätzliche Zuschläge oder Prämien können das monatliche Einkommen über den neuen Grundbetrag hinaus weiter anheben.

Nicht betroffen von dieser Regelung sind Beschäftigte außerhalb der Lederwaren- und Kofferindustrie: Andere Branchen unterliegen eigenen kollektivvertraglichen Vereinbarungen mit abweichenden Erhöhungszeitpunkten und Konditionen.

Die Anpassung tritt mit Juni 2026 in Kraft und soll sich ab diesem Zeitpunkt in den Lohnabrechnungen der betroffenen Beschäftigten niederschlagen.