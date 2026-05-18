Schreckmoment in Split: Airbus rutscht von Startbahn – Passagiere in Panik (VIDEOS)

Startbahn Split, 13:15 Uhr: Ein Airbus rollt an – und verlässt die Piste, bevor er abhebt.

Am Samstagnachmittag um 13:15 Uhr sollte Flug OU412 vom Flughafen Split in Richtung Frankfurt abheben. Während der Airbus A220-300 auf der Startbahn 33 bereits Geschwindigkeit aufnahm, kam die Maschine aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Piste ab.

Nach Angaben des Flughafens Split befanden sich 132 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder an Bord – die Fluggesellschaft selbst spricht von 130 Fluggästen. Alle Personen an Bord blieben unverletzt und konnten das Flugzeug sicher verlassen.

Schäden am Jet

Das Flugzeug geriet dabei teilweise auf die angrenzende Grasfläche und erfasste ein Pistenschild. Der Jet mit der Kennung 9A-CAN wurde dabei beschädigt, wie lokale Medien berichten. Über den Vorfall berichtete unter anderem das Portal „Aerotelegraph“.

Croatia Airlines Airbus A220-300 veers off the runway after a high speed rejected takeoff in Split yesterday. pic.twitter.com/34VFsYAafK — Aviation (@xAviation) May 17, 2026

Ermittlungen eingeleitet

Die kroatische Flugunfallbehörde hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet.

Warum es dem Piloten nicht gelang, die Maschine auf der Piste zu halten, ist bislang vollständig ungeklärt.