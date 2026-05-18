Djani gebissen! Hochzeitsgast beißt Sänger in den Bauch

Ein Hochzeitsauftritt von Starmusiker Djani endet im Krankenhaus – der Grund ist so skurril wie unerwartet.

Auf einer Hochzeitsfeier in Stara Pazova ist es am Freitagabend zu einem bizarren Zwischenfall gekommen, der den bekannten serbischen Sänger Radisa Trajkovic Djani ins Krankenhaus brachte. Laut Berichten von Anwesenden wurde Djani mitten in seinem Auftritt von einem der Hochzeitsgäste in den Bauch gebissen. Der Sänger hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einige Lieder gespielt, die Stimmung war ausgelassen und ausgesprochen gut – bis der Abend eine unerwartete Wendung nahm und der Konflikt mit dem Gast plötzlich körperlich wurde.

Noch vor Ort wurde der Rettungsdienst alarmiert, Djani wurde anschließend zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist stabil, ernsthafte Verletzungen scheinen nicht vorzuliegen.

Welle der Anteilnahme

Die Veranstalter der Hochzeit zeigten sich betroffen und betonten, dass es sich um einen bedauerlichen Einzelfall gehandelt habe, der den weiteren Verlauf der Feier nicht getrübt habe. In den sozialen Netzwerken löste die Nachricht rasch eine Welle der Anteilnahme aus. Zahlreiche Fans sowie Kollegen aus der Musikszene meldeten sich zu Wort und schickten dem Sänger Genesungswünsche.

Djani gilt seit Jahrzehnten als eine der schillerndsten Figuren der serbischen Volksmusik – bekannt für seine mitreißende Bühnenpräsenz, seine Energie und eine lange Reihe populärer Hits.

Nicht das erste Mal

Für den Sänger ist es nicht das erste Mal, dass er mit einer unfreiwilligen Auszeit konfrontiert wird. Vor genau einem Jahr wurde Djani aus einem Krankenhaus in Ljubljana entlassen, wo er nach einem Skiunfall in Italien operiert worden war. Er hatte sich dabei den Arm an mehreren Stellen gebrochen, wurde noch auf der Piste erstversorgt, auf eine Trage gelegt und abtransportiert.

Seine Ehefrau stand ihm während der gesamten Genesungszeit zur Seite und begleitete ihn, damit die Heilung reibungslos verlaufen konnte.