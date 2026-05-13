Dramatischer Moment in Lissabon: Air-Serbia-Airbus bricht Landung ab (VIDEO)

Ein am Flughafen Lissabon aufgenommenes Video macht derzeit in sozialen Netzwerken die Runde: Die Aufnahme zeigt einen Airbus A319 der serbischen Fluggesellschaft Air Serbia, der beim Landeanflug nicht aufsetzt, sondern stattdessen wieder an Höhe gewinnt und einen neuen Anflug einleitet. Dieses als „Go-around“ bezeichnete Manöver wirkt auf viele Beobachter und Passagiere beeindruckend – in der Luftfahrt handelt es sich dabei jedoch um ein etabliertes Sicherheitsverfahren.

Beim Go-around wird eine Landung bewusst abgebrochen, das Flugzeug steigt erneut und nähert sich der Landebahn anschließend ein weiteres Mal. Die Luftfahrtsicherheitsplattform SKYbrary beschreibt den sogenannten „Missed Approach“ als jenes standardisierte Verfahren, das zur Anwendung kommt, wenn ein Anflug nicht planmäßig zu Ende geführt werden kann. Solche Abläufe sind für Instrumentenanflüge klar geregelt und berücksichtigen Faktoren wie Hindernisse im Anflugbereich sowie den umgebenden Flugverkehr.

Kein Notfall-Signal

Auch wenn das Manöver vom Boden aus mitunter beunruhigend wirken kann, ist ein Durchstarten kein automatisches Zeichen für eine Notlage. Mögliche Auslöser sind unter anderem ungünstige Wetterverhältnisse, ein nicht stabiler Anflug, zu geringe Abstände zum vorausfliegenden Verkehr oder entsprechende Anweisungen der Flugsicherung. Ausschlaggebend ist dabei die Einschätzung der Piloten: Wenn ein neuer Anflug die sicherere Wahl gegenüber einer sofortigen Landung darstellt, wird das Manöver eingeleitet.

In der Fachpraxis der Luftfahrt gilt ein abgebrochener Landeanflug als integraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts – ein zweiter Anflug unter geordneten Bedingungen hat grundsätzlich Vorrang vor einer Landung, bei der nicht sämtliche Parameter erfüllt sind. Aus diesem Grund wird der Go-around in der Pilotenausbildung regelmäßig geübt und zählt zu den bekannten, wenn auch vergleichsweise selten eintretenden Ereignissen im Linienbetrieb.

Hintergründe zum Vorfall

Das Video kursiert in sozialen Netzwerken unter der Beschreibung „Air Serbia A319 Go Around Missed Approach at Lisbon Airport“. Den öffentlich zugänglichen Angaben zufolge soll sich der Vorfall am Humberto-Delgado-Flughafen Lissabon ereignet haben. Eine offizielle Stellungnahme zur genauen Ursache des abgebrochenen Landeanflugs steht bislang aus.