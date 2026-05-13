1.600 Bewerber, nur 45 Plätze – Hier bekommst du 6.600 Euro Einstiegsgehalt

350 Profis halten täglich Tausende Flugzeuge sicher auf Kurs – und bald werden neue Kräfte gesucht.

Austro Control, die österreichische Flugsicherungsbehörde, ist auf der Suche nach neuen Fluglotsinnen und Fluglotsen. Am kommenden Montag haben Interessierte die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Online-Informationstages über den Beruf zu informieren – eine Tätigkeit, die mit einem aufwendigen Auswahlprozess und erheblicher Verantwortung verbunden ist, dafür aber überdurchschnittlich entlohnt wird. Offene Stellen gibt es unter anderem an den Bundesländerflughäfen Klagenfurt und Graz.

Zum Aufgabenbereich von Fluglotsinnen und Fluglotsen gehört die Überwachung des gesamten österreichischen Luftraums. Sie stellen sicher, dass Luftfahrzeuge ausreichend Abstand zueinander halten, legen Flugrouten fest, erteilen Start- und Landefreigaben und tragen täglich die Verantwortung für hunderttausende Passagiere, die über Österreich fliegen, hier starten oder landen. Die derzeit 350 beschäftigten Fluglotsen sind am Wiener Tower, in der Überflugkontrolle in Wien-Erdberg sowie an den Regionalflughäfen Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz und Klagenfurt tätig.

Gehalt & Auswahlverfahren

Die Ausbildung zum Fluglotsen bei Austro Control dauert drei Jahre. Wer das Ausbildungsprogramm erfolgreich abschließt, kann mit einem Bruttoeinstiegsgehalt von 6.600 Euro rechnen. Die Arbeit erfolgt im Schichtbetrieb, der im Gegenzug mehrere zusammenhängende freie Tage ermöglicht.

Im vergangenen Jahr gingen bei Austro Control rund 1.600 Bewerbungen ein, von denen lediglich 45 Personen einen Ausbildungsplatz erhielten, wie Markus Pohanka von Austro Control erläuterte. Das strenge Auswahlverfahren lässt nur einen Bruchteil der Kandidatinnen und Kandidaten passieren: „Da geht es um Konzentrationsfähigkeit, um Stressresistenz. Man muss auch gut im Team zusammenarbeiten können, den gesamten Überblick über den österreichischen Luftraum behalten und bewahren können.“ Darüber hinaus ist das Bestehen eines medizinischen Eignungstests verpflichtend.

Online-Infotag

Voraussetzung für eine Bewerbung ist die Matura. Beim Online-Informationstag am Montag können Interessierte aus ganz Österreich teilnehmen und sich umfassend über das Berufsbild informieren: „Aus ganz Österreich kann man hier teilnehmen und sich ein Bild davon machen, was man als Fluglotsin, als Fluglotse zu tun hat, welche interessanten, spannenden und verantwortungsvollen Aufgaben es da zu erledigen gilt, um den Flugverkehr sicher durch den österreichischen Luftraum zu lenken.“