Ein Tempel als Symbol tiefer Verbundenheit: Banja Luka bereitet sich auf einen Besuch vor, der weit über Architektur hinausgeht.

Milorad Dodik, Vorsitzender der SNSD (bosnisch-serbische Partei), hat angekündigt, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Weihe eines russisch-serbischen Tempels in Banja Luka erwartet. Gegenüber der russischen Staatsagentur TASS erklärte Dodik, der Bau sei weitgehend abgeschlossen – lediglich die Ausmalung stehe noch aus. Das Gotteshaus wurde nach dem Vorbild einer Kirche im Moskauer Kreml errichtet, deren Entwurf die Russisch-Orthodoxe Kirche zur Verfügung gestellt hatte. Die Grundsteine der Kirche wurden am 17. September 2018 während des Besuchs des russischen Außenministers Sergej Lawrow gesegnet.

Dodiks Botschaft

„Das wird ein Ort sein, an dem sich die russische und die serbische Welt begegnen und wo unsere Brüderlichkeit, unsere gemeinsame Geschichte und unser gemeinsamer Glaube gelebt werden“, so Dodik. Den jüngsten Besuch des stellvertretenden russischen Außenministers Alexander Gruschko in Banja Luka bezeichnete er als eines der bedeutendsten Ereignisse für die Republika Srpska (bosnisch-serbische Teilrepublik) in jüngster Zeit – eines, das der Entität neuen Rückhalt gegeben habe.

Die Gespräche seien von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt gewesen. „Wir haben über alles offen geredet und waren uns in keiner einzigen Frage uneinig“, betonte Dodik.