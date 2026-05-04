Gasleck legt Wien lahm – Tausende ohne Strom

Ein Bauschaden am Matzleinsdorfer Platz trifft Wien ins Mark – Strom, Bim und Badner Bahn kämpfen mit den Folgen.

Ein Gasleck am Matzleinsdorfer Platz hat am Montagnachmittag in mehreren Wiener Bezirken zu Stromausfällen geführt. Nach Angaben eines Sprechers wurde eine Hauptgasleitung an diesem Standort durch Bauarbeiten beschädigt. Wiener Netze zufolge sind die Bezirke Wien-Wieden, Wien-Margareten und Wien-Favoriten von der Störung betroffen.

In zwei weiteren Bezirken wurden einzelne Bereiche als Vorsichtsmaßnahme vom Netz genommen. Der Netzbetreiber schließt nicht aus, dass sich die Unterbrechung auch auf benachbarte Grätzel ausbreiten könnte.

Stromversorgung wiederhergestellt

Inzwischen konnte die Stromversorgung für den Großteil der betroffenen Haushalte wieder aufgenommen werden, teilte der Netzbetreiber gegenüber der „Krone“ mit. Auf der Unternehmenswebsite bleibt jedoch der Hinweis bestehen, dass weitere angrenzende Gebiete von der Störung erfasst werden könnten. Wiener Netze versicherte, mit „Hochdruck an der Behebung des Schadens“ zu arbeiten.

Auswirkungen auf Verkehr

Der Rohrschaden wirkt sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Die Linien 1, 18 und 62 fahren derzeit nur verkürzt oder auf geänderten Routen. Die Badner Bahn ist zwischen ihrer Endstation in Wien und der Aßmayergasse unterbrochen und verkehrt vorerst nur ab Baden. Als Alternativen empfehlen sich die S-Bahn sowie die U6.

Rund um die Schadensstelle kam es zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen und Straßensperren. Die Sperre des Gürtels zwischen Matzleinsdorfer Platz und Südtiroler Platz wurde mittlerweile wieder aufgehoben, dennoch stauen sich die Fahrzeuge bis zur Wienzeile und zum Schweizer Garten. Autofahrerinnen und Autofahrern wird dringend geraten, den betroffenen Bereich weiträumig zu meiden.

Der Einsatz dürfte noch bis in die Abendstunden andauern.