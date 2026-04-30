1. Mai-Feiern und Demonstrationen sorgen für Verkehrschaos

Wien und Linz stehen am 1. Mai ganz im Zeichen von Politik, Protest und Feiern – doch wer Auto fährt, braucht starke Nerven.

Der 1. Mai bringt in Wien und Linz ein dichtes Programm an Kundgebungen und Veranstaltungen mit sich – und damit verbunden erhebliche Einschränkungen im Straßenverkehr. Die SPÖ marschiert am Vormittag mit allen Bezirksgruppen zum Wiener Rathausplatz, wo Reden und ein Fest auf dem Programm stehen. Gleichzeitig hält die FPÖ in Linz eine Kundgebung ab: Herbert Kickl und Manfred Haimbuchner sprechen ab 10.30 Uhr beim Urfahraner Jahrmarkt.

Wiener Verkehrssperren

Wer in Wien mit dem Auto unterwegs ist, muss bereits ab 7.45 Uhr mit Behinderungen auf dem Ring zwischen Urania und Universität rechnen. Eine weitere Sperre folgt zwischen rund 10 und 13.30 Uhr und betrifft den Abschnitt zwischen Stadiongasse und Universität. Einzelne Querungen – darunter Schwarzenbergplatz, Kärntner Straße, Operngasse und Währinger Straße – bleiben passierbar. Der ÖAMTC rät, weiträumig über den Gürtel oder den Donaukanal auszuweichen, da die Demonstrationszüge aus zahlreichen Bezirken in Richtung Innenstadt ziehen und auch abseits des Zentrums mit kurzfristigen Verzögerungen zu rechnen ist.

Am Nachmittag setzt die sogenannte „MayDay“-Demo um 14.30 Uhr am Christian-Broda-Platz in Wien-Mariahilf an. Der Zug führt über Mariahilfer Straße, Gürtel, Schönbrunner Straße und Längenfeldgasse bis zum Linsepark – entlang der gesamten Strecke sind Sperren zu erwarten. Ab 17.30 Uhr rollt zudem eine Fahrrad-Demo mit rund 500 bis 700 Teilnehmenden vom Gürtel über die Landesgerichtsstraße und mehrfach über den Gürtel bis zum Ring, was ebenfalls zu punktuellen Verkehrsunterbrechungen führen wird.

Feste & Events

Neben den Demonstrationen lädt der Wiener Prater von 11 bis 22 Uhr zum traditionellen Maifest ein – mit Ausflugsmöglichkeiten, Gastronomie und Fahrgeschäften. Besonders am Nachmittag und Abend ist rund um Praterstern und Hauptallee mit langen Staus auf den Zufahrtsstraßen zu rechnen.

Wer den Feiertag lieber im Freien verbringt, findet ab 12 Uhr beim Free Open Air im Vienna City Beach Club ein Angebot mit Sandstrand, elektronischer Musik und Badebetrieb an der Neuen Donau. Im Gleis 19 in Wien-Döbling startet ab 15 Uhr ein 1.-Mai-Rave als Saisoneröffnung der Outdoor-Location mit Techno- und House-Musik.