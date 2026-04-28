Wochenend-Wahnsinn: Wo Autofahrer jetzt im Stau stehen

Das Maiwochenende lockt viele auf die Straße – doch wer unvorbereitet losfährt, könnte länger unterwegs sein als geplant.

Das verlängerte Wochenende rund um den Staatsfeiertag am 1. Mai wird nach Einschätzung des ARBÖ-Informationsdienstes erhebliche Verkehrsbelastungen mit sich bringen. Ausflugsverkehr, Maiaufmärsche in mehreren Landeshauptstädten sowie der autofreie Tag am Ossiacher See sorgen für ein dichtes Aufkommen auf Österreichs Straßen – Staus, Sperren und Umleitungen sind vielerorts zu erwarten.

Bereits am Donnerstag, dem 30. April, rechnet der ARBÖ ab den frühen Nachmittagsstunden mit der ersten Reisewelle. Wer den Feiertag für einen Kurzurlaub, Verwandtenbesuche oder Tagesausflüge nutzt, muss auf den zentralen Verkehrsachsen rund um die Landeshauptstädte sowie an den Stadtein- und -ausfahrten mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Besonders betroffen sind die Westautobahn (A1) im Bereich Wien, St. Pölten, Linz und Salzburg, die Südautobahn (A2) südlich von Wien sowie in den Großräumen Graz und Klagenfurt.

Maiaufmärsche & Sperren

Am Freitag, dem 1. Mai, veranstaltet die SPÖ Wien auf dem Wiener Rathausplatz den traditionellen Maiaufmarsch. Die Bezirksorganisationen und befreundete Organisationen bewegen sich dabei im Sternmarsch aus den einzelnen Bezirken in Richtung Wien-Innere Stadt. Ab etwa 09:00 Uhr beginnt der Einmarsch auf den Rathausplatz, die Schlusskundgebung ist für rund 10:15 Uhr angesetzt.

Auf Basis der Erfahrungen aus den Vorjahren geht der ARBÖ von Sperren auf und rund um die Ringstraße aus – betroffen sein werden vor allem der Abschnitt zwischen Julius-Raab-Platz und Universität sowie im weiteren Verlauf die Strecke Stadiongasse bis Universität. In Linz setzt sich der traditionelle 1.-Mai-Festzug um 09:00 Uhr beim Volksgarten in Bewegung und führt über die Landstraße zum Hauptplatz. Verzögerungen sind im Bereich Volksgarten, Landstraße und Hauptplatz sowie auf den umliegenden Straßen zu erwarten.

In Graz verläuft der Maiaufmarsch traditionsgemäß vom Bereich Volksgarten/Lendpavillon in Richtung Hauptplatz. Laut Veranstaltungsangaben ist der Aufmarsch für den Vormittag geplant, die Ankunft am Hauptplatz ist gegen 09:45 Uhr vorgesehen.

Rückreise & Ossiacher See

Am Sonntag, dem 3. Mai, ist mit der zweiten Reisewelle zu rechnen: Der Rückreiseverkehr wird voraussichtlich dieselben Strecken wie am Donnerstag belasten – allerdings in entgegengesetzter Richtung. Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten den Beginn der Rückreisewelle je nach Wetterlage in den frühen oder späten Nachmittagsstunden. Dabei gilt eine bekannte Faustregel: Je freundlicher das Wetter, desto später setzt der Rückreiseverkehr ein.

Ebenfalls am Sonntag, dem 3. Mai, steht der 21. Radler- und Skater-Erlebnistag „Ossiacher See autofrei“ auf dem Programm. Von 10:00 bis 15:00 Uhr ist die Strecke rund um den See für motorisierten Verkehr gesperrt. Die rund 27 Kilometer lange Route führt über Annenheim, Sattendorf, Bodensdorf, Steindorf, Ossiach, Heiligengestade und St. Andrä zurück nach Annenheim.

Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es unter www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline 050/123-123.