Ein Teppich aus Followern: Viktor Mitićs emotionales Social-Media-Kunstprojekt

Ein Teppich, der mit jedem Klick wächst – Viktor Mitić verwandelt soziale Medien in ein greifbares Kunstwerk.

Dem Jungen aus Serbien, der sich dabei filmt, wie er häkelt, wurde kürzlich sein Instagram-Account gelöscht. Danach entschied er sich, ein neues Profil zu erstellen.

Viktor Mitić hat sich in der Welt der sozialen Medien einen Namen gemacht – und das mit einer Idee, die so simpel wie faszinierend ist: Für jeden neuen Follower auf Instagram knüpft er eine weitere Schlaufe an einem handgefertigten Teppich. Das erklärte Ziel ist es, auf diese Weise das größte handgeknüpfte Exemplar seiner Art zu schaffen. Sein erstes Profil brachte ihm in kürzester Zeit mehr als 150.000 Abonnenten ein – jede einzelne davon buchstäblich ein Teil seines wachsenden Kunstwerks.

Account gesperrt

Als der Account gesperrt wurde, ließ sich Viktor davon nicht beirren. Noch am selben Tag meldete er sich mit einem neuen Profil zurück und schrieb in seiner Story: „Leute, das ist mein neuer Account. Mein letzter wurde gesperrt. Folgt mir, und wir machen ab Tag 15 weiter.“ Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten – binnen weniger Stunden zählte der neue Account bereits 5.000 Follower.

Kollektives Kunstwerk

Was die Idee so anziehend macht, ist ihre Unmittelbarkeit: Wer Viktor folgt, hinterlässt eine sichtbare, greifbare Spur in einem physischen Objekt. Jede Schlaufe steht für einen Menschen, der sich bewusst entschieden hat, Teil dieses kollektiven Kunstwerks zu werden. Auch zahlreiche Influencer haben das Projekt aufgegriffen und ihre Community dazu animiert, mitzumachen. Besonders eine Reaktion machte die Runde: „Wenn sonst nichts – zumindest werde ich eine der Schlaufen auf dem größten Teppich sein, der je geknüpft wurde.“