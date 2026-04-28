Jugend-Häftlinge um 46% gestiegen – System am Limit

Rekordzahlen bei Suiziden, überfüllte Zellen, kaum Betreuung: Österreichs Justizanstalten stehen vor einer ernsten Bewährungsprobe.

Die Volksanwaltschaft hat heute im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien ihren Parlamentsbericht 2025 vorgestellt. Volksanwältin Gabriela Schwarz betonte dabei, dass sich die Lage in den heimischen Justizanstalten weiter zugespitzt habe: „2025 haben wir 23 Sprechtage in Justizanstalten abgehalten und 1.145 Beschwerden von Inhaftierten wie auch Personal erhalten. Das ist eine Steigerung um 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.“

Was die Suizidzahlen in Haft betrifft, wurde im vergangenen Jahr ein trauriger Höchststand erreicht. Der Volksanwaltschaft wurden bis Jahresende 59 Suizidversuche sowie acht vollendete Suizide von Inhaftierten gemeldet. Schwarz zeigte sich angesichts dieser Entwicklung tief besorgt: „Diese Zahl ist alarmierend.“

Jugendliche in Haft

Besonderes Augenmerk legte die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin auf den massiven Anstieg jugendlicher Insassen. „2024 gab es 125 Jugendliche in Haft. Ende 2025 waren es 182. Das bedeutet einen Anstieg von rund 46 Prozent in nicht einmal einem Jahr“, sagte Schwarz. Zum Vergleich: Am 1. August 2022 waren in Österreich 113 Jugendliche in Haft. Die Zahlen zeigen damit einen kontinuierlichen Anstieg.

Die damit einhergehende Überbelegung hat zur Folge, dass Jugendliche vielfach gemeinsam mit erwachsenen Häftlingen untergebracht werden. Zugleich fehlt es den Betroffenen an grundlegenden Betreuungsangeboten – Ergotherapie, sozialpädagogische Begleitung sowie kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung sind nicht vorhanden.

Neben dem Platzmangel stellt auch der Personalmangel ein gravierendes strukturelles Problem dar. „Zu wenig Justizwachepersonal bedeutet wenig Beschäftigungsmöglichkeiten und hohe Einschlusszeiten für die jugendlichen Insassen“, hielt Schwarz fest.