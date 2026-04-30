Trikottausch im Rathaus: Wien stärkt Partnerschaft mit Bihać

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig empfing den Bürgermeister der bosnischen Grenzstadt Bihać, Elvedin Sedić, zu einem offiziellen Austausch im Wiener Rathaus. Das Treffen unterstrich die enge Zusammenarbeit zwischen Wien und der Stadt an der EU-Außengrenze, die in den vergangenen Jahren stark von den Auswirkungen der Balkanroute betroffen war.

Die Stadt mit rund 50.000 Einwohner:innen stand zeitweise vor enormen Herausforderungen: Zu Höchstzeiten hielten sich bis zu 10.000 obdachlose Geflüchtete im Stadtgebiet auf. Bihać wurde dabei immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt – ohne ausreichende strukturelle Unterstützung. Dennoch bewies die Stadt großen Humanismus: Viele Bürger:innen halfen den Geflüchteten trotz eigener wirtschaftlicher und sozialer Schwierigkeiten in Bosnien und Herzegowina.

Bürgermeister Ludwig und Bürgermeister Sedić beim offiziellen Austausch im Wiener Rathaus.

Besonders prägend war der Brand des Camps Lipa im Jahr 2020, der eine humanitäre Krise auslöste. Auf Initiative der SOS Balkanroute leistete Österreich umfassende Unterstützung: Die Stadt Wien entsandte Hilfsgüter sowie später einen Müllwagen der MA 48, der im vergangenen Jahr von Stadtrat Jürgen Czernohorszky offiziell an Bürgermeister Elvedin Sedić übergeben wurde. Andreas Babler, damals Bürgermeister von Traiskirchen, organisierte zusätzlich Hilfe und überführte persönlich einen Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bunds nach Bihać.

Ein Zeichen der Solidarität zwischen Wien und der bosnischen Grenzstadt Bihać.

Ein symbolischer bosnisch-österreichischer Trikottausch rundete das Treffen ab und steht für die gewachsene Partnerschaft sowie für die fortgesetzte Solidarität zwischen Wien und Bihać.