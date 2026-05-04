Banken-Coup am Balkan: SEPA-Überweisungen für Serbien ab morgen 5. Mai möglich

Ab dem 5. Mai steht Serbien ein neues Kapitel im europäischen Zahlungsverkehr offen: Mit diesem Datum werden SEPA-Zahlungen in dem Balkanland operativ verfügbar – und damit bargeldlose Euro-Überweisungen zu deutlich günstigeren Konditionen als bisher. Der Einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum, kurz SEPA, umfasst insgesamt 41 Staaten: neben allen 27 EU-Mitgliedern auch die Länder des Europäischen Wirtschaftsraums – Island, Norwegen und Liechtenstein –, die Schweiz, Großbritannien sowie Kleinstaaten wie Andorra, Monaco, San Marino und den Vatikan.

Auch Albanien, Montenegro, Moldawien und Nordmazedonien gehören dem Verbund bereits an. Serbien selbst ist seit Mai des Vorjahres offiziell das 41. Mitglied.

Banken bereit

Die Serbische Nationalbank, die für bargeldlose Euro-Zahlungen im Land zuständig ist, betonte, dass die Neuerung Geldtransfers spürbar erleichtern und beschleunigen sowie die Kosten für grenzüberschreitende Überweisungen – sowohl aus Serbien ins Ausland als auch in umgekehrter Richtung – erheblich senken werde.

Marina Papadakis, Generalsekretärin des Bankenverbands Serbiens, zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Tanjug zuversichtlich, dass die heimischen Banken für den Startschuss gerüstet sind. „Wir haben intensiv daran gearbeitet – sowohl die Banken als auch unser Regulator, die Serbische Nationalbank –, sodass wir für den operativen Betrieb bereit sind. In nächster Zeit erwarten wir die Annahme und Abwicklung von Aufträgen, sowohl für ausgehende Zahlungen als auch für eingehende Überweisungen aus dem Ausland“, so Papadakis.

Kosten & Geschwindigkeit

Auf die Frage nach den konkreten Vorteilen für die Bevölkerung verwies sie auf gleich mehrere Aspekte: SEPA mache internationale Zahlungen nicht nur einfacher, sondern auch deutlich kostengünstiger. Die anfallenden Gebühren lägen weit unter jenen des bisher üblichen SWIFT-Systems.

Hinzu komme die Geschwindigkeit – Aufträge würden noch am selben oder spätestens am nächsten Werktag ausgeführt, abhängig vom Zeitpunkt der Erteilung.