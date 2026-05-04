US-Schiff getroffen? Widersprüchliche Meldungen heizen Lage im Persischen Golf an

Raketenangriff auf US-Kriegsschiff oder gezielte Falschmeldung? Im Persischen Golf spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, zwei Raketen hätten ein amerikanisches Kriegsschiff in der Nähe des Hafens von Jask getroffen, nachdem dieses iranische Warnungen ignoriert habe. Ein hochrangiger US-Beamter wies diese Darstellung zurück, wie der Axios-Journalist Barak Ravid berichtete. Reuters konnte die Meldung nicht unabhängig verifizieren, verwies jedoch auf eine Stellungnahme des US-Zentralkommandos CENTCOM, das die Behauptungen ebenfalls zurückwies. Auf der Plattform X hielt CENTCOM fest: „Kein Schiff der US-Marine wurde getroffen.“

Trumps Evakuierungsplan

Dem Vorfall vorausgegangen waren Ankündigungen von Präsident Donald Trump, die USA würden Schiffe aus dem Persischen Golf „herausholen“, die dort seit Beginn des amerikanisch-israelischen Krieges gegen Iran festsitzen. Der Konflikt begann am 28. Februar 2026. Mehr als zwei Monate nach Ausbruch des Konflikts gehen diesen Schiffen und ihren Besatzungen zunehmend Lebensmittel und Versorgungsgüter aus. Konkrete Details zu dem geplanten Vorhaben nannte Trump nicht. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er am Sonntag: „Wir haben diesen Staaten gesagt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen eingeschränkten Wasserstraßen herausholen werden, damit sie ihr Geschäft frei und ungehindert fortsetzen können.“

Irans Warnung

Bereits am Montag hatte Iran amerikanische Streitkräfte ausdrücklich davor gewarnt, die Straße von Hormus zu befahren. Das iranische Einheitskommando forderte Handels- und Tankschiffe auf, jede Bewegung in der Region mit dem iranischen Militär abzustimmen. Der Kommandeur Ali Abdolahi erklärte in einer Stellungnahme: „Wir haben wiederholt betont, dass die Sicherheit der Straße von Hormus in unseren Händen liegt und dass die sichere Durchfahrt von Schiffen mit unseren Streitkräften koordiniert werden muss. Wir warnen: Alle ausländischen Streitkräfte – insbesondere das amerikanische Militär –, die beabsichtigen, sich der Straße von Hormus zu nähern oder in sie einzufahren, werden angegriffen werden.“