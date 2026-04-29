Trumps postet Bild mit Sturmgewehr: „NO MORE MR. NICE GUY“

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und Trumps jüngste Botschaft an den Iran lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.

Inmitten stockender Verhandlungen zwischen Washington und Teheran verschärft US-Präsident Donald Trump seinen Ton gegenüber dem Iran deutlich. Zwar gilt im Konflikt derzeit eine Waffenruhe, doch eine dauerhafte diplomatische Lösung lässt weiter auf sich warten. Die USA verlangen von der Islamischen Republik unter anderem die Abgabe hoch angereicherten Urans sowie den verbindlichen Verzicht auf die Entwicklung von Atomwaffen.

Der Iran seinerseits blockiert die Straße von Hormus – eine der bedeutendsten Schifffahrtsrouten der Welt – und treibt damit den internationalen Ölpreis in die Höhe. Washington antwortete darauf mit einer Blockade iranischer Häfen. Trump hatte dem Iran bereits am 21. März 2026 ein 48-Stunden-Ultimatum gestellt, die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen.

Trumps Drohgebärde

Auf seiner Plattform Truth Social ließ Trump keinen Zweifel an seiner Ungeduld: „Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!“ Begleitet wurde die Botschaft von einer Fotomontage im Hollywood-Stil, die Trump im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte, Sonnenbrille und umgehängtem Sturmgewehr zeigt – im Hintergrund Explosionen über einer kargen Berglandschaft.

Die Darstellung trägt die Aufschrift: „NO MORE MR. NICE GUY“ – sinngemäß: „Jetzt ist Schluss mit lustig.“

Ölpreise steigen

Trumps Äußerungen schlugen sich unmittelbar auf den Rohstoffmärkten nieder. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner stieg am Mittwoch um 3,57 Prozent auf 115,23 US-Dollar.